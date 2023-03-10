Жінку витягли, а домашніх улюбленців не встигли… Марганець під прицілом РФ

Зранку середи, 9 березня, ворог атакував прибережну зону Марганецької громади на Дніпропетровщині.

Зруйновано два житлові будинки. Люди не постраждали.

Два метри до мого ліжка. Мене врятував майже новий холодильник, син купував… Ми вранці ледве відкопалися, — розповідає жителька Марганця Лариса Компанієць.

Під роботу ворожої важкої артилерії та дронів потрапило й саме місто Марганець. Днями двоє людей були поранені. Їх одразу доправили до обласної лікарні. Під руїнами загинули домашні тварини.

Зараз також дивляться

Про ситуацію у громаді докладніше — Софія Богуцька.

Ворог не припиняє штурмувати Бахмут. Карта бойових дій в Україні 9 березня в режимі онлайн, дивись на Вікнах.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!