Жители Белогорки вернулись и не узнали собственные дворы после боев в Херсонской области

В селе Белогорка Херсонской области до полномасштабной войны жили более сотни человек. Сейчас — десять. Жить людям негде — село полностью разбито. Всем, кто сейчас вернулся, предоставили модульные дома. Но люди говорят, что для них это временное жилье, пока не приступят к восстановлению своих дворов.

Путь к селу Белогорка в Херсонской области усеян разбитой техникой, оставшейся после жестоких боев. Среди живописной природы большое село с сотней домов россияне превратили в руины.

Жительница Белогорки Раиса жила здесь всю свою жизнь, а сейчас не может без слез смотреть на свой разбитый двор. У семьи не осталось ни жилья, ни техники, ни хозяйства. Сначала село было в оккупации долгих девять месяцев, поэтому семья уехала, а сама Раиса осталась, чтобы уберечь хозяйство. Но когда во двор женщины въехал вражеский танк — покинула родной дом. Теперь жители этого села должны жить в модульных домах.

Кто же заедет на поле? Там мины, еще два-три года будут разминировать, а уже тогда сеять — рассказывает житель Белогорки Анатолий

Анатолий, у которого в доме уцелели даже не все стены, также принялся устанавливать модульный дом на своем дворе после того, как вернулся. Также в селе нет света и воды, поэтому жители спасаются генераторами. В большинстве своем жители села занимались фермерством, сейчас о посевах должны забыть.

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