Жителі Білогірки повернулись і не впізнали власне подвір’я після боїв на Херсонщині

У селі Білогірка, що на Херсонщині, до повномасштабної війни жило понад сотню людей. Зараз — десятеро. Мешкати людям ніде — село повністю розбите. Усім, хто зараз повернувся, надали модульні будинки. Але люди кажуть, що для них це тимчасове житло, допоки візьмуться за відбудову своїх подвір’їв.

Шлях до села Білогірка, що на Херсонщині, всіяний розбитою технікою, що залишилась після жорстоких боїв. Серед мальовничої природи велике село із сотнею домів росіяни перетворили на руїни.

Жителька Білогірки Раїса мешкала тут усе своє життя, а зараз не може без сліз дивитися на своє розтрощене подвір’я. У родини не лишилось ні житла, ні техніки, ні господарства. Спочатку село було в окупації довгих дев’ять місяців, тому родина виїхала, а сама пані Раїса залишилась, щоб вберегти господарство.

Та коли на подвір’я жінки заїхав ворожий танк — покинула рідний дім. Тепер жителі цього села мусять жити у модульних будинках.

Та хто ж заїде на поле? Там міни, ще два-три роки будуть розміновувати, а аж тоді сіяти — розповідає житель Білогірки Анатолій.

Пан Анатолій, у якого в оселі вціліли навіть не всі стіни, також взявся встановлювати модульний будинок на своєму подвір’ї після того, як повернувся. Також у селі досі немає світла та води, тому жителі рятуються генераторами. Загалом селяни займалися фермерством, нині про посіви мусять забути.

Раніше ми розповідали про штурм на позиції під Бахмутом, який потрапив на відео.

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