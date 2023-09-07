Зверства против украинцев должен увидеть весь мир! Выставка Russian War Crimes в Берлине

Увидеть свидетельства российских военных преступлений в Украине и узнать историю об ужасе войны можно в Берлине. Там начала работу выставка Russian War Crimes.

Выставка наглядно демонстрирует массовость совершенных ужасных действий и является напоминанием тем, кто занимает политически ответственные должности во всем мире, что эти преступления должны быть наказаны.

Россия и Путин должны понести ответственность, — рассказывает вице-президент Бундестага НФТ Катрин Геринг-Экардт.

Проект Фонда Виктора Пинчука и PinchukArtCentre, реализуемый совместно с Офисом президента Украины, рассказывает иностранной аудитории об ужасных преступлениях России против населения Украины.

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Цель — побуждать мир больше поддерживать Украину. Впервые выставку продемонстрировали в Давосе, во время Международного экономического форума, затем в парламенте Великобритании, штаб-квартире НАТО и Европейском парламенте.

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