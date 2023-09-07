Звірства проти українців має бачити весь світ! Виставка Russian War Crimes у Берліні

Побачити свідчення російських воєнних злочинів в Україні та дізнатися історії про жах війни можна в Берліні. Там запрацювала виставка Russian War Crimes.

Виставка наочно демонструє масовість скоєних жахливих дій і є нагадуванням для тих із нас, хто обіймає політично відповідальні посади в усьому світі, що ці злочини мають бути покарані.

Росія і Путін мусять понести відповідальність, — розповідає віцепрезидентка Бундестагу НФТ Катрін Герінг-Екардт.

Проект Фонду Віктора Пінчука та PinchukArtCentre, реалізований спільно з Офісом президента України, розповідає іноземній аудиторії про жахливі злочини Росії проти населення України.

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Мета — спонукати світ більше підтримувати Україну. Вперше виставку продемонстрували в Давосі під час Міжнародного економічного форуму, згодом в парламенті Великої Британії, штаб-квартирі НАТО і Європейському парламенті.

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