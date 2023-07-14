Цьому не місце в українському суспільстві! Що таке бодишеймінг, як його розпізнати та протистояти

“Зірка показала свої розповнілі ноги”; “Олігарх назвав ведучого жирним та відмовився йти з ним на каву”; “У співачки випали груди з топа”. Усе це — приклади непрофесійної роботи авторів різних новинних порталів. Об’єднує їх не лише об’єктивізація, а й бодишеймінг.

Від учорашнього дня українське суспільство знову звернуло увагу на інститут репутації та вислови, що стосуються чужої зовнішності. Усе через чергову публікацію про дочку української співачки Олі Полякової.

Через заголовок та зміст статті співачка пообіцяла притягти видання до відповідальності.

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— За кордоном вас би стерли просто, скасували та стягнули б багато мільйонів євро! У сучасному світі бодишеймінг будь-якої людини, особливо дітей, сильно карається. І я вас покараю! — відреагувала Полякова у своєму Instagram.

Я прямо зараз звертаюся до суду, щоб довести, що у вільній країні бодишеймінг абсолютно неприйнятний!

Українці підтримали співачку та її доньку. А ще звернули увагу на те, чому в суспільстві й досі поширений бодишеймінг.

Що це таке, чому він неприпустимий у сучасному світі і як навчитися протистояти бодишеймінгу — розповідаємо у матеріалі.

Що таке бодишеймінг

Простими словами, бодишеймінг — це критика людини за її зовнішність. Поширено вважають, що від такого явища страждають лише люди з надмірною вагою. Однак бодишеймінгом також є й критика “надто худих”.

Як правило, людей цькують за “відхилення” від стандартних “норм” краси.

Найгірше, коли уїдливі та абсолютно зайві коментарі адресовані дітям: вони ще не можуть постояти за себе та власні кордони.

Чому в сучасному світі немає місця для бодишеймінгу

На жаль, історія із дочкою Полякової є системою. Просто українська співачка, яка має вплив та силу в українському суспільстві, сміливо заявила, що буде захищати власну дитину.

Водночас тисячі інших випадків залишаються “у тіні” просто тому, що тема бодишеймінгу не висвітлюється, не отримує стільки підтримки.

Дискримінація за зовнішністю є ганьбою для сучасного суспільства. Цькування дітей — це злочин, особливо якщо це відбувається у соціальній площині.

Зрештою, будь-яка думка не є постулатом чи єдиною правильною. Тож люди, що здатні критикувати інших за їхню зовнішність, мають усвідомити: такі особисті враження здатні лише образити та ранити, а не зробити краще.

Як навчитися протистояти бодишеймінгу

Якщо ти чи твоя дитина стикнулися з бодишеймінгом, варто пам’ятати: думка однієї людини нічого не означає.

Головне, аби твоя зовнішність подобалася та була комфортною тобі.

Якщо ж цькування через зовнішність вже відбулося, не соромся звернутися до спеціаліста та пропрацювати власну проблему. Думка та враження інших не повинні відбиватися на твоїй самооцінці.

Також часто буває, що до цькувань вдаються діти. Що робити, якщо твоя дитина насміхається та булить інших — ми розповідали в нашому іншому матеріалі.

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