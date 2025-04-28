Краще купити одну свіжу… Чому не слід нести штучні квіти на кладовище

Після Великодня українці традиційно рушають на кладовища — згадати тих, хто давно не з нами, покласти на могили свіжі квіти та гостинці. Десятиліттями українські кладовища всіяні штучними квітами.

Сьогодні розповімо, чому не варто нести на кладовище штучні квіти, і чим краще їх замінити.

Чому не варто нести на кладовища штучні квіти

Видання Цукр поділилося, як саме штучні квіти шкодять довкіллю і звідки пішла традиція класти на могили саме їх. А ми розповімо про це тобі.

Звісно, раз на кілька років купити штучних квітів на 100 грн буде вигідно і дешево, та так здається лише на перший погляд.

Та зекономивши на квітах, ми економимо на власному здоров’ї та житті планети. Тонни штучних квітів на кладовищах — це тонни пластику, який не розчиниться у землі за сотні років, і його майже неможливо утилізувати. Тож все це просто перетворюється на сміття.

Традиція приносити на кладовища штучні квіти з’явилася наприкінці 20 століття, коли вони набули широкого поширення і стали доступними. У ПЦУ зазначили, що ми маємо відходити від застіль на кладовищах, адже це не належить до християнських традицій. Як і штучні квіти.

Штучні квіти виготовляються з нафтопродуктів. Під час виготовлення, транспортування, і навіть коли ці квіти вже стоять на могилі під сонцем, в атмосферу виділяються шкідливі речовини, які негативно впливають на клімат і довкілля.

Для виготовлення штучних квітів часто використовують пластмасові полімери. Вони можуть лишатися у землі сотні років. Для виготовлення стебла чи листя квіток використовують інші несертифіковані види матеріалів: полівінілхлорид, полістирол, поліпропілен, поліестер тощо.

Тож на могили своїх рідних ми приносимо шкідливі та отруйні речовини — для планети і нас зокрема. Під сонцем штучні квіти на кладовищах виділяють важкі метали, отруюють ґрунти та воду. Деякі речовини викликають алергії, можуть спричиняти гормональні порушення, онкологію чи впливають на розвиток дітей.

Після розчинення на мікро- чи нанопластик, шкідливі речовини можуть лишатися в нашому тілі та погіршувати здоров’я.

Штучні квіти не можна спалювати чи закопувати через вміст легкозаймистих речовин і парафіну. Попри це, на кладовищах часто палять штучні квіти разом зі сміттям. Під час спалення виділяються дуже отруйні та небезпечні речовини, які не можна вдихати. Утилізувати такі квіти нині також важко — немає спеціальних станцій.

Які квіти приносити на кладовище

Замість отруйних штучних квітів краще віддати перевагу живим. Недорогими і гарними стануть багаторічні квіти: хризантеми, календула, барвінки, ехінацея, флокси, конвалії. До речі, ми розповідали, які квіти легко виростити.

Якщо вирощувати квіти не хочеться, можна зробити чи замовити букети з сухоцвітів.

З живих квітів обійдуться недорого і довго стоятимуть такі: хризантеми, гвоздики, гербери, статиця, ромашки, соняхи, айстри.

Раніше ми розповідали про поминальні суботи у 2025 році.

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