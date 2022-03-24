Це може тобі знадобитися! Сайти для відстежування повітряної тривоги по карті України онлайн

Нині наше традиційне та спокійне життя порушили звуки сирен. Під час повітряної тривоги ми маємо ховатися у безпечному місці, щоб зберегти життя.

В той час, як у твоїй області може бути все спокійно, то в іншій люди мають перебувати в безпечному місці. Можливо, це твої рідні чи друзі.

Тож українці розробили кілька сайтів для відстеження повітряної тривоги онлайн по всій Україні.

єМапа

Вадим Клименко розробив сайт під назвою єМапа за допомогою відкритого міжнародного сервісу OpenStreetMap.

На карті України ми бачимо області виділені помаранчевим кольором — це означає повітряна тривога. Також, якщо наведемо курсор на область, побачимо о котрій залунали сирени.

Фото: скріншот сайту єМапа

Зелені області означають відбій тривоги, сірі — немає інформації.

Карта повітряних тривог України

Мапа України на сайті https://war.ukrzen.in.ua/alerts/ темно синього кольору, назви населених пунктів – різнокольорові. Червоним підсвічують області, де оголошена тривога.

Сайт оновлюється автоматично кожні 25 секунд. Її розробив користувач Twitter з ім’ям @__gm__ .

Фото: скріншот сайту Карта повітряних тривог

Повітряна тривога в Україні

За інформацією сайту ITC.ua, сервіс https://alarmmap.online/ запустили програмісти з українського підрозділу компанії ArgoPrep, які до війни розробляли навчальне програмне забезпечення для дітей.

Мапа зроблена на основі OpenStreetMap і Mapbox, використовує дані з програми від Ajax. Червоними відтінками позначені області, де оголошено тривогу. Поверх карти розміщено список із зазначенням тривалості.

Фото: скріншот сайту Повітряна тривога в Україні

Люди в областях, де не має бойових дій, не розуміють навіщо вмикати сирени, якщо немає вибухів. Раніше ми розповідали чому це відбувається і як працює повітряна тривога.