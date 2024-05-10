Порядок виступів Євробачення-2024: коли чекати на своїх фаворитів на сцені фіналу

Євробачення щорічно дарує своїм глядачам чимало нових емоцій. Тому просто неможливо не чекати на фінал пісенного конкурсу, який відбудеться вже 11 травня. Так само тяжко буває і думати, коли ж нарешті вийде улюблений учасник на сцену, тому потрібно знати, який порядок виступів Євробачення-2024.

Цьогоріч у фіналі виступлять представники 26 країн. Десятку найкращих обирали у кожному з півфіналів. Ще п’ять учасників приєднались до фіналу автоматично, адже представляють країни Великої п’ятірки. Так само автоматично потрапляє в список найкращих і представник країни, яка перемогла минулоріч. Цього разу це Швеція.

У якій саме послідовності всі 26 конкурсантів виступлять? Офіційний сайт конкурсу поділився порядком виступів учасників у фіналі Євробачення-2024.

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Порядок виступів Євробачення-2024

Швеція: Marcus & Martinus — Unforgettable. Україна: alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria. Німеччина: Isaak — Always on the Run. Люксембург: TALI — Fighter. Нідерланди: Joost Klein — Europapa. Ізраїль: Eden Golan — Hurricane. Литва: Silvester Belt — Luktelk. Іспанія: Nebulossa — Zorra. Естонія: 5miinust та Puuluup — (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi. Ірландія: Bambie Thug — Doomsday Blue. Латвія: Dons — Hollow. Греція: Marina Satti — ZARI. Велика Британія: Olly Alexander — Dizzy. Норвегія: Gåte — Ulveham. Італія: Angelina Mango — La noia. Сербія: Teya Dora — Ramonda. Фінляндія: Windows95man — No Rules! Португалія: iolanda — Grito Вірменія: LADANIVA — Jako. Кіпр: Silia Kapsis — Liar. Швейцарія: Nemo — The Code. Словенія: Raiven — Veronika. Хорватія: Baby Lasagna — Rim Tim Tagi Dim. Грузія: Nutsa Buzaladze — Firefighter. Франція: Slimane — Mon Amour. Австрія: Kaleen — We Will Rave.

А якщо хочеш послухати, як звучать їхні пісні, перед тим, як обирати фаворитів, тоді читай список учасників та композицій цьогорічного пісенного шоу.

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