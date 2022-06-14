Літні ночі без прогулянок. Коли комендантська година по регіонах України — інфографіка

Попереду ціле літо, й українці хочуть максимально відпочити від сирен та сидіння в укриттях.

Втім, загроза не минула. Тому ми підготували для тебе графіку комендантської години в усіх регіонах України.

Комендантська година в Україні

Комендантська година: час по областях

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Київ — з 23:00 до 05:00.

Вінницька область — з 23:00 до 05:00.

Волинська область — з 23:00 до 06:00.

Дніпропетровська область — з 23:00 до 05:00.

Донецька область — з 20:00 до 05:00.

Житомирська область — з 23:00 до 05:00.

Закарпатська область — немає.

Запорізька область — з 22:00 до 05:00.

Івано-Франківська область — з 23:00 до 05:00.

Київська область — з 23:00 до 05:00.

Кіровоградська область — з 22:00 до 06:00.

Луганська область — з 20:00 до 05:00.

Львівська область — з 23:00 до 05:00.

Миколаївська область — з 22:00 до 06:00.

Одеська область — з 23:00 до 05:00.

Полтавська область — з 22:00 до 05:00.

Рівненська область — з 23:00 до 05:00.

Сумська область — з 22:00 до 05:00.

Тернопільська область — з 23:00 до 05:00.

Харківська область — з 22:00 до 06:00.

Херсонська область — залежить від району (з 22:00 до 06:00, з 21:00 до 05:00, з 21:00 до 06:00, з 20:00 до 05:00).

Хмельницька область — з 23:00 до 05:00.

Черкаська область — з 23:00 до 05:00.

Чернігівська область — з 21:00 до 04:00.

Чернівецька область — з 23:00 до 05:00.

Правила поведінки під час комендантської години

Нагадаємо, під час комендантської години категорично забороняється:

Перебувати на вулиці, в громадських місцях. Пересуватися пішки та будь-яким транспортом без спецперепустки.

Важливо: Дотримуйся правил світломаскування (вимикай світло в будинках та на вулиці, зашторюй вікна).

Особи, які перебувають на вулиці в заборонений час, можуть вважатися членами диверсійно-розвідувальних груп.

Не нехтуй власною безпекою та дотримуйся правил комендантської години. Ми маємо берегти своє життя, щоб перемогти у війні!

Раніше ми розповідали, що робити, якщо не встигаєш додому до початку комендантської години.

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