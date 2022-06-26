Магнітні бурі у липні 2022: календар загрозливих дат та поради, як пережити космічні коливання

Магнітні бурі у липні 2022 року будуть середньої та високої інтенсивності. Тож людям, чутливим до коливань магнітного поля Землі, варто завчасно підготуватись до цих днів. Читай календар небезпечних дат.

Календар магнітних бур на липень 2022

Під час піків своєї активності Сонце викидає в космічний простір величезну кількість різних речовин, які можуть досягати атмосфери Землі.

Електромагнітні хвилі збурюють магнітне поле нашої планети, впливаючи на людей, тварин та деякі електронні прилади.

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7 липня: перша магнітна буря в цьому місяці буде середньої інтенсивності. Метеозалежним людям варто уникати міцних кофеїнових та алкогольних напоїв.

15 липня: на екваторі місяця відбудеться досить сильна магнітна буря. Люди з хронічними захворюваннями можуть відчувати погіршення стану, сонливість, головний біль та швидку втомлюваність. Ліки повинні завжди бути під рукою.

29 липня: остання магнітна буря в липні буде помірної сили. У цей день необхідно відмовитись від інтенсивних фізичних навантажень, довгих поїздок та важливих справ.

Інші дні липня характеризуватимуться відносним спокоєм на Сонці, тож зірка не впливатиме на людей.

Як пережити магнітну бурю

Ось кілька порад для метеочутливих людей, аби магнітні бурі залишались менш помітними:

намагайся дотримуватись здорового способу життя та режиму дня;

пий достатню кількість води щодня;

більше відпочивай під час активності Сонця та добре висипайся;

відмовся від алкоголю, нікотину та важкої жирної їжі;

регулярно виходь на прогулянку на свіжому повітрі;

завжди носи із собою необхідні ліки;

виконуй рекомендації свого лікаря;

не плануй довгі поїздки та виконання складних завдань на час магнітних бур;

не сварись з іншими та мінімізуй стрес у ці дні.

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