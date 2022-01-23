Одна страва – безліч варіацій: як приготувати гранолу в домашніх умовах

Вівсянка здається прісною, а борщем снідати настрою немає? Випити горнятко кави на сніданок це, звісно, завжди хороша ідея, проте якщо фантазія сьогодні відмовляє в ідеях, а хочеться з’їсти щось одночасно корисне, смачне та ще й красиве, то завжди врятує ситуацію гранола.

Це, практично та саме вівсянка, але запечена з медом та іншими приємними їстівними бонусами. До того ж якщо додати до неї, наприклад, льон, то страва сприятиме гарному травленню. Якщо ж вона буде містити ще й горіхи, то зможе позитивно вплинути на сон.

Розповідай вже, як її приготувати, могло промайнути у тебе в голові. Тому не зволікатиму.

Інгредієнти

вівсяні пластівці – 150 г

банан – 1 шт.

вершкове масло – 30 г

рідкий мед – 1-2 ст.л.

за смаком кориця та ванільний цукор

Додатки

У цьому пункті ви можете проявити трохи свою творчу натуру та поекспериментувати, вибравши що вам більше до вподоби.

арахіс – 50 г

подрібнені ядра волоських горіхів – 50 г

сирі кеш’ю – 50 г

сирий мигдаль – 50 г

рисові пластівці – 50 г

очищене гарбузове насіння – 50 г

сушена вишня – 50 г

чорний гіркий шоколад – 50 г

насіння льону – 1 ст. л.

Спосіб приготування

У мисці змішайте вівсяні пластівці, корицю, ванільний цукор та улюблені горіхи, насіння, сушені фрукти. Ретельно перемішайте інгредієнти. Зробіть за допомогою виделки пюре з банану, після чого з’єднайте його з рідким медом. Далі суміш потрібно додати до сухих інгредієнтів та знову перемішати. Потім потрібно викласти на деко пергамент та змастити його вершковим маслом. У цей момент можна увімкнути духовку на 180°С, щоб вона встигла розігрітись. Після цього викладіть вівсяну масу на деко та рівномірно розподіліть її по всьому листу пергаменту. Далі варто зменшити температуру до 160°С і можна ставити майбутню гранолу запікатись на пів години. Однак важливо: кожні 7 хвилин діставати деко та перемішувати суміш, щоб вона не перетворилась в один, хоч і рум’яний та привабливий, але коржик. Потрібно, щоб гранола пропеклась рівномірно. Коли мине 30 хвилин і ви відчуєте ніжний аромат свіжої випічки, можна діставати деко з духовки, знову перемішати й дати охолонути.

Подавати страву можна, заправивши молоком, кефіром, йогуртом чи ряжанкою. Тут усе залежить від ваших уподобань.

Додатково можна прикрасити усе шоколадом, фруктовим пюре або свіжими фруктам чи навіть чіа-пудингом.

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