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А що є ще, окрім ЄС? Повний перелік безвізових країн 2023 року для українців та умови в’їзду

Олена Яковлєва, редакторка сайту 16 Лютого 2023, 12:20
Безвізові країни для українців 2022: список країн, куди можна поїхати без візи
Фото: Pexels

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