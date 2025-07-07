Куди піти в Миколаєві: що подивитися у місті кораблів

Миколаїв — одне з міст України, яке заслуговує уваги. Це не лише про кораблі та індустрію, тут є чимало затишних місць для прогулянок, зелених зон і цікавих локацій, які варто відвідати.

Читай, куди піти в Миколаєві та що подивитися у місті.

Куди піти у Миколаєві: популярні місця

Соборна площа та пішохідна вулиця Соборна — це серце міста: фонтан, лавки для відпочинку, невеликі кав’ярні та магазини. Тут люблять прогулюватися як місцеві, так і туристи.

Центральний міський парк культури і відпочинку (парк ім. Петровського) — одне з найбільших зелених місць у Миколаєві, де можна влаштувати пікнік, покататися на велосипеді чи просто насолодитися тінню дерев у спекотний день.

Набережна — обов’язково прогуляйся вздовж Південного Бугу. Тут гарні заходи сонця та свіже повітря від річки. Є лавки та місця, щоб посидіти й відпочити.

Що подивитися у Миколаєві

У Миколаєві є один із найстаріших зоопарків в Україні, його заснували ще 1901 року. У цьому зоопарку сотні видів тварин, є рідкісні та екзотичні. Його точно варто відвідати.

Музей суднобудування і флоту — тут буде цікаво навіть тим, хто далекий від морської тематики. Усередині можна побачити моделі суден і дізнатися про історію миколаївських верфей.

Старофлотські казарми — історична споруда 19 сторіччя, яка стала культурним осередком. Тут часто проводять виставки та мистецькі події.

У Миколаєві можна провести вихідні і на природі. Для цього можна поїхати у ліски біля Варварівського мосту. Це мальовнича лісова зона, де можна відпочити від шуму міста.

Степи Миколаївщини за містом також варті уваги. Часто вони стають місцем для красивих фотосесій, особливо під час цвітіння трав.

Загалом тут можна познайомитися з містом, відвідавши одну з атмосферних кав’ярень на Соборній або локальні ресторани. Не забудь скуштувати чорноморську рибу чи традиційні миколаївські вареники.

Якщо тобі більше до душі гори, а не море, то раніше ми розповідали, що подивитися в Східниці.

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