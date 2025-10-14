Де відпочити в Києві на вихідних 18-19 жовтня: цікаві пропозиції

Київ пропонує безліч варіантів для незабутнього вікенду: від прогулянок парками до психологічних заходів і гастрономічних пригод. Читай у матеріалі, куди можна сходити у Києві на вихідних 18-19 жовтня.

Куди можна сходити у Києві на вихідних 18-19 жовтня

Прогулянки та атракціони

Почни вихідні з Подолу: Контрактова площа, Києво-Могилянська академія та фонтан «Самсон» — ідеальні місця для неквапливих прогулянок. Набережна Дніпра з Поштовою площею та Пішохідним мостом додасть романтики.

Труханів острів пропонує пляжі, озера та ліси для активного відпочинку. Відвідай Києво-Печерську лавру чи Андріївську церкву — ці місця хоч і вважають класикою для туристів, але так само можна до них сходити на вихідних.

Читати на тему Шабля Мазепи і рідкісні стародруки: що покажуть на виставці Ukraine WOW Чому цю виставку не можна пропустити?

У парку ім. Шевченка помилуйся монументами, а в Маріїнському — прогуляйся мостом закоханих. Етнографічний музей «Пирогово» просто неба — чудовий варіант для сімейного дня з давньою архітектурою.

Активний відпочинок та розваги

Також у Києві на вихідних спробуй майстер-клас гончарства для двох, де ви навчитеся центрувати глину та створювати вироби, або ж прогулянку верхи на конях — релакс на свіжому повітрі. Для любителей адреналіну слід обирати скелелазіння, картинг чи політ на повітряній кулі.

У Гідропарку — банджі-джампінг та атракціони. Діти оцінять мотузковий SkyPark на ВДНГ чи парк Galaxy з лабіринтами. Романтикам — побачення на даху з прикрасами чи зоряне небо через телескоп за містом. У Lavina Mall — кіно в VR та американські гірки.

Гастрономія та кулінарні майстер-класи

FunKitchen в Києві надає кулінарні класи: приготуй пасту, роли чи хінкалі з шефом Євгеном Чернухою. Спробуй гастро-party для друзів з конкурсами чи сімейний day з дітьми. Пікнік на природі з барбекю — виїзний варіант.

Читати на тему Відпочинок у Київській області біля води: ідеї для твоєї родини без зайвих витрат Кращі бюджетні та безкоштовні пляжі Київщини.

Ресторани: Alchemist Bar з коктейлями та музикою, BAO з китайською кухнею (локшина, качка), BEEF Meat&Wine для стейків.

Психологічні заходи (18–19 жовтня)

Фестиваль MAXIMUM Games (18 жовтня): 22 ігрові тренінги з тем бізнесу, стосунків, здоров’я. Майстер-клас Абстракція & Афірмація в Isaeva Gallery (вул. Володимирська, 18; 18 жовтня): живопис та афірмації для саморозвитку (1300 грн). Ці події будуть лише на вихідних у Києві, тож не пропусти!

Загалом вихідні в Києві будуть доволі насиченими та можна відвідати багацько цікавих локацій. А раніше ми писали, де можна відпочити біля Луцька та які краєвиди зустріти.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!