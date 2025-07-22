Лавандові поля України: де знайти мальовничі локації для романтичної фотосесії

У милозвучному слові лаванда — ціле море неймовірно приємних відчуттів: витончено ароматна атмосфера, квітка, що милує око своєю тендітністю, і відпочинок для душі, який приносить споглядання її краси. Якщо ти хочеш на кілька годин викинути з життя буденність, тобі — туди, де цвітуть лавандові поля України.

Де в Україні лавандові поля для фотосесій

Насправді таких полів багато, і знайти гарну місцинку можна й поблизу столиці, й на Полтавщині, на Житомирщині, Миколаївщині. Перелік можна продовжити.

Зазвичай це невеличкі, або доволі просторі, в десятки гектарів, ділянки, засаджені ароматними кущиками, які, коли зацвітає лаванда, переживають справжнє туристичне паломництво.

Зазвичай період цвітіння триває до півтора місяця, його піки приходяться на кінець червня або середину липня. Загалом майже все літо можна знайти в країні куточок, де в цей час квітне ця неймовірна краса.

Про те, де розташовані деякі лавандові поля України, на яких можна провести фотосесії, заспокоїти нерви, позбутися стресу та відпочити душею — далі у матеріалі.

Лавандові поля на Івано-Франківщині

Щороку ці локації стають магнітом для туристів. Одні вже зацвітають і відкриті для відвідувачів, інші ще готуються розпускатись насиченими лавандовими барвами.

Фото: Правда іф

Наразі поля в Івано-Франківській області Лавандові є 11 локацій просто неба:

Hollywood hill в селі Підлужжя Івано-Франківської ТГ

Lavanda Hills в селі Тростянець на Долинщині

Lavender Girl в селі Ворона на Коломийщині

Lavender Valley в селі Перехресне на Верховинщині

Lavanda Royal в селі Королівка на Тлумаччині

Lavanda Land в селі Поплавники в Галицькій громаді

Лавандовий каньйон в селі Одіїв на Тлумаччині

Лавандовий простір в селі Підгороддя на Рогатинщині

Лаванда в Парку історії Землі в селі Підгір’я на Богородчанщині.

Царина лаванди в селі Коршів на Коломийщині

Лавандові схили в селі Уторопи на Косівщині.

Казкові поля на Львівщині

У парку Казкові поля на Львівщині запрошують насолодитися лавандовим відпочинком. Подихати тонким ароматом, блаженно полежати у гамаку, помилуватися квітами й зробити лавандову фотосесію

У парку є відпочинкові галявини, купа декоративних рослин, обладнаний для дітей майданчик та кафе зі смаколиками. Вихідні в парку Казкові поля обіцяють стати незабутніми.

Лавандове поле Хмельницький

Нещодавно лавандові поля стали з’являтися і в Хмельницькому та області. Наприклад, в області є поле у селі Марківці. Його там посадили спеціально для фотосесій. Тут висаджено понад 2 тисячі кущів лаванди.

Також сфотографуватися у лаванді можна у селі Антонівка, в Городку, в урочищі Стара Гребля.

У Хмельницькій області можна влаштувати фотосесію з лавандою у селі Прислуч.

Лавандова гора на Закарпатті

Місцина поблизу міста Перечин на Закарпатті під назвою Лавандова гора — це майже вісім гектарів духмяної краси, яка цвіте з червня по серпень. Кажуть, пік цвітіння лаванди припадає на середину липня.

Фермерське господарство обіцяє великий вибір крафтових смаколиків, ефірних олій та духмяних чаїв. А дістатися туди дуже просто — Перечин за двадцять кілометрів від Ужгорода.

Лавандове поле біля села Зарубинці на Тернопільщині

У селі Зарубинці, що біля Збаража на Тернопільщині, теж цвіте велике лавандове поле. Люди сюди приїжджають звідусюди, аби насолодитися казкою, яку дарують природа і турботливі людські руки.

Господарка цієї краси Оксана Федчишин розказує, що посадила лаванду на землі, яка лишилася їй у спадок. Ці рослини для неї — щось особливе, сакральне, символ чистоти та ніжності, душевного спокою та романтики. Вона тішиться тим, скільки щастя приносить її гостям споглядання цієї краси. І, звісно, фото на її фоні.

Лавандове поле поблизу Чернівців

Навесні — тюльпанове поле, влітку — лавандове. Усього за 10 км від Чернівців у селі Магала в напрямку Сонячної Долини розташована неймовірна локація для фотографування.

Тут можна посмакувати запашною кавою та взяти напрокат для фотосесії капелюшки та кошики. Сфотографуватися на драбині чи гойдалці. Є варіанти для дітей та дорослих.

Лавандове поле поблизу Затоки на Одещині

Лавандове поле за двадцять хвилин їзди від Одеси у селі Малодолинське. Пік цвітіння тут зазвичай припадає на кінець червня, а загалом милуватися майже французьким пейзажем можна протягом місяця, більше чи менше — залежить від погоди.

Лаванда мінлива, і трохи змінює колір, залежно від інтенсивності сонця, набуваючи то ніжних, то насичених відтінків. Тут можна провести фотосесію серед мальовничих кущиків та придбати букетики.

Добропарк під Києвом

Дендропарк у селі Мотижин за 30 км від Києва. Під час активних бойових дій 2022 року він сильно постраждав, але вже відновився і радо чекає на гостей та обіцяє казкові фотосесії на лавандових полях.

У Добропарку створені романтичні фотозони на різний смак та образ, кожна — неповторна. Сезон тут стартує з 15 червня, тож можна встигнути поповнити свої соцмережі новими вишуканими фото.

Лавандових полів в Україні набагато більше, ніж може вмістити ця невеличка розповідь. Вони є майже в усіх регіонах України, адже фотосесії в стилі прованс лишаються хітовими з року в рік.

Раніше ми розповідали, коли зрізати лаванду: секрети збирання та ароматного зберігання.

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