Музичні феєрії та усамітнення: KAZKA шукала натхнення вуличками Барселони. Що подивитися в цьому місті

Саґрада Фамілія видатного Ґауді, вечори танців фламенко та необмежена кількість паельї. Саме заради цих речей найчастіше їдуть туристи у різнобарвну Барселону.

Однак досвідчені мандрівники точно знають: щоб побачити справжнє обличчя столиці Каталонії, варто не лише витратити на це багато часу, але й детально продумати маршрут.

Туристи кажуть, що часом місто наскільки популярне, що у деяких місцинах уже не знайти вільного сантиметра, щоб зробити вдих.

Проте для таких сміливих дівчат, як у пісні KAZKA, це лише заклик до дії. А особливо для солістки гурту Олександри Заріцької.

Співачка вирушила у подорож Барселоною, щоб надихнутись, а отримала у подарунок справжні почуття закоханості.

Це місто не дає мені видихнути ні на хвилину. Я не розумію, як так сталося, що ми не були знайомі раніше, але воно 100% закохало мене в себе, – написала Олександра на сторінці в Instagram.

Однак поки співачка не встигла поділитися своїми рекомендаціями. Тому пропонуємо вибрати одне із затишних та колоритних місць Барселони, куди туристи та гіди рідко заглядають. А дарма.

Парк Лабіринт Орти

Коли мандрівники описують найкрасивіші місця Барселони, то зазвичай згадують витвір легендарного Ґауді — Парк Ґуель. Проте окремої уваги заслуговує ще один із найстаріших парків міста.

У цьому вічно зеленому лабіринті, де знімали сцени Парфумера, можна насправді дуже легко заблукати.

Однак не бійтеся зустріти божевільного генія. Там можна розраховувати лише на компанію черепах в озері. Чим не ідеальне місце для медитації?

Парк атракціонів на горі Тібідабо

Правду кажучи, про цей парк пишуть доволі часто у путівниках. Однак він розташований досить далеко, і багатьом буває просто ліньки їхати туди.

Та якщо ви все ж знайдете у собі сили, то перед очима відкриється один із найкрасивіших краєвидів на Барселону. Не дарма ж саме це місце часто обирають кіношники для своїх знімань.

Тому тут можна просто розслабитись, узяти чогось смачного, спрямувати погляд якомога далі та уявити себе героєм романтичного фільму чи улюбленого кліпу.

Район Грасія

Якщо продовжити історію з фантазіями, то можна спробувати себе у ролі місцевого жителя. Чом би й ні?

Район Грасія — найкраще для того місце. Він досить далеко від центру, тут живуть лише місцеві та розмовляють вони унікальною каталонською говіркою.

Увечері кожен житель творчого і надзвичайно мальовничого району має за справу честі відвідати один із місцевих барів чи кафе. Чому б не наслідувати їх приклад і не відчути себе справжнім жителем Барселони?

Канатна дорога Порт-Велл

Взагалі у Барселоні не одна канатна дорога, але їх часто плутають. Одна називається Монжуїк, що веде до однойменної фортеці. Інша — довша і простягається через усе місто до самого порту.

Вона була відкрита ще сто років тому, пережила реконструкцію, але досі продовжує дарувати незабутні емоції та одні з найгарніших краєвидів на місто.

Парк Цитаделі

Ще один парк, але вже без лабіринтів. Лише чарівна архітектура, скульптура та інша створена людиною краса, що поєднується з чарівністю витворів мистецтва, які подарувала нам природа.

І не дивно, що він дуже нагадує відомий сад Парижа, оскільки розташований зовсім недалеко від вокзалу Франція та місцевої Тріумфальної арки. Зв’язок сумнівний, але він все ж існує.

На майже 17 га парку ви можете знайти такі приголомшливі речі, як будівля Парламенту Каталонії, зоопарк Барселони, зоологічний музей, музей геології. Найбільше вражає водоспад, який розробив архітектор Хосеп Фонтсере ще наприкінці 19 століття.

Окрім того, не обов’язково блукати цими широтами. Можна просто вирушити на човні на прогулянку озером або ж посидіти біля фонтану з улюбленою книжкою. І ніхто не завадить – лише ви та спів птахів, яких тут понад 100 видів.

Палац каталонської музики

Куди ж можна подітися в Іспанії від музики? Особливо у таких неймовірно красивих стінах, як у Палаці каталонської музики.

Фото: Маттео Веккі

Можна прийти помилуватися вишуканими колонами, філігранною мозаїкою чи вітражною стелею. Або ж вибрати день та відвідати одне з шоу фламенко.

Заклад Taberna Tio Carlos

Звичайно ж, багато хто мріє відвідати шоу фламенко в Іспанії. Однак все частіше досвідчені мандрівники попереджають, що для цього варто їхати в інші міста.

У Барселоні ж більш звичною для місцевих є каталонська румба, оскільки вона краще передає їхній дух та особливість натури.

Вона поєднує поп, фольк та навіть рок-н-ролл, від чого стає за своїм звучанням більш оптимістичною і святковою, ніж фламенко.

Місцеві часто радять завітати саме в заклад під назвою Taberna Tio Carlos, щоб відчути на собі магію справжньої каталонської румби за келихом місцевого вина. Проте ви, звичайно, можете пошукати інші місця собі до вподоби.

Штаб-квартира культурної асоціації Cultmusic – Gran Bodega Saltó

Ще одне місце із порад місцевих. Штаб-квартира – це лише назва для улюбленого місця культурної асоціації, яка сприяє художньому самовираженню жителів міста.

Атмосферу створює жива музика, прикраси з циркового реквізиту та іграшкових тварин. Словом, тут завжди щось відбувається.

Шоу фламенко в Тарантосі

Якщо вам усе-таки байдуже, о у якій частині Іспанії слухати фламенко, то радимо вибрати шоу фламенко на Королівській площі Готичного кварталу. Це найстаріше місце для проведення таких виступів.

Проте це не зовсім місцева таємниця. Шоу на Королівській площі давно стало фаворитом серед любителів фламенко з усього світу, тому очікувати, що вам вдасться там спокійно провести вечір, зовсім не варто.

Якщо ти так само прагнеш знайти своє натхнення, але здається, що Барселона все ж таки не твоє місце. Або ж там вже вдалось побувати і хочеться нових вражень, читай куди поїхати у подорож наодинці. І хто знає, можливо, повернешся звідти у приємній компанії.