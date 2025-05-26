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Погода на червень в Тернополі: чого чекати від неба на початку літа

Ольга Петухова, редакторка сайту 26 Травня 2025, 16:15
погода в тернополі на июнь 2025
Фото Pixabay

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