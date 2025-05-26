Погода на червень в Тернополі: чого чекати від неба на початку літа

Початок літа 2025 року в Тернополі обіцяє і гріти, і охолоджувати, і випробувати на контрастні температури: від 15 до 28 з позначкою плюс. Переважна більшість — аж 23 дні — будуть дощовими.

Радує лише, що синоптики прогнозують переважно короткочасні дощі. Але час зігрітися і насолодитися сонцем також буде. Точний прогноз погоди на червень у Тернополі — у матеріалі.

Перша декада червня 2025: прогноз погоди у Тернополі на 1-10 число

Місяць розпочнеться цілком весняними температурами, але швидко з +18°C попрямує до +22-24°C. А наприкінці декади підготує три по-справжньому гарячих дні: +26-28 °C.

Щоправда, очікуються короткочасні дощі, а подекуди і грози, особливо 2 та 7 червня. Вітер буде помірним, переважно південно-східного напрямку зі швидкістю 5–10 м/с.

Друга декада червня 2025: прогноз погоди у Тернополі на 11-21 число

Середина місяця (з 14 по 17 червня) несподівано принесе суттєве похолодання: денні температури знизяться до +15°C, а нічні затримаються на позначці близько +12°C.

Також ймовірні короткочасні дощі, але загалом погода буде сприятливою для прогулянок та відпочинку на природі. Вітер залишатиметься помірним.

Третя декада червня 2025: прогноз погоди у Тернополі на 21-31 число

Кінець місяця нарешті принесе рівну, приємно теплу погоду, без несподіванок, з денними температурами до +22°C і нічними близько +13°C. Очікується здебільшого хмарна погода, чи не щодня синоптики прогнозують короткочасні дощі.

Загалом на погоду в Тернополі на початку літа впливатимуть морські повітряні маси з Атлантики. Саме вони приносять прохолоду та вологу, особливо на початку червня.

Ці фронти формуються над Північним Атлантичним океаном і, проходячи через Центральну Європу, досягають Тернополя з вітрами південно-західними або західними вітрами. Вони відповідальні за хмари, дощі та зниження температури, особливо вночі.

У другій половині червня погоду на Поділлі здебільшого формують теплі маси з Середземномор’я, нестійкі та вологі. Вони несуть духоту та короткочасні дощі. Коли вони панують, вітер часто змінюється, атмосфера розряджається грозами й надмірною вологістю.

Раніше ми розповідали: погода на літо 2025 в Україні, як пройдуть довгоочікувані три місяці.

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