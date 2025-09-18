Погода в Івано-Франківську на жовтень 2025: чи чекати опадів

Івано-Франківськ вважається економічним та культурним центром усього Прикарпаття, а також одним із трьох центрів історико-географічного регіону Галичина. Читай у матеріалі про те, яка прогнозується погода в Івано-Франківську на жовтень 2025 року та чого очікувати.

Погода в Івано-Франківську на жовтень 2025: перша декада, з 01.10 по 10.10

Згідно з Meteoprog.com початок місяця буде доволі прохолодним та поступово даватиме ознаки подальшого похолодання. Вдень температура коливатиметься у діапазоні від +13°C до +17°C, а у нічний час — від +4°C до +9°C.

Опадів у першу декаду не передбачається, але і сонечко ми побачимо лиш кілька днів: 3, 8 та 9 жовтня буде повністю ясна погода, а 2, 5 та 10 числа — мінлива хмарність. У всі інші дні спостерігатиметься повна хмарність.

Прогноз погоди в Івано-Франківську на жовтень: друга декада, з 11.10 по 20.10

Середина місяця виявиться найбільш стабільною частиною жовтня. Удень показник термометра ці 10 днів перебуватиме на позначках +14…+15°C. Вночі температура теж прогнозується відносно стабільною — коливання відбуватимуться невеликі, від +5°C до +7°C.

Так само як і минулої декади сонця в Івано-Франківську буде небагато: 11, 13, 17 та 18 передбачається мінлива хмарність, коли в інші дні сонця не прогнозується взагалі. Також, 15 жовтня прогнозується невеликий дощ — познач собі у календарі цей день, аби не планувати дозвілля на свіжому повітрі.

Погода в Івано-Франківську на жовтень 2025 року: третя декада, з 21.10 по 31.10

В останню декаду місяця температура почне спадати ще більше та без теплих речей ніяк не обійтися. Вдень температура повітря перебуватиме на позначках від +11°C до +13°C, у той час, як уночі показник опускатиметься ледь не до нуля: від +2°C до +6°C.

Такий холод прогнозується попри більшу кількість сонячних днів: лише 23 та 31 жовтня над містом передбачається повна хмарність, а в усі інші дні — повна ясність або часткова хмарність.

Загалом погода в Івано-Франківську на жовтень є доволі типовою: трохи сонячних днів, трохи повністю хмарних, трохи з мінливою хмарністю та один день з дощиком чекатимуть містян та гостей міста.

Раніше ми писали, яким буде прогноз погоди у Львові на жовтень 2025 року — читай у матеріалі, чого чекати від прогнозу.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!