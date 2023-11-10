Добірка місць, які не варто відвідувати у 2024 році. Діляться експерти з подорожей

Подорожі — це завжди про нові спогади, емоції, пригоди та відчуття. Проте інколи під час подорожей можуть засмучувати місцеві недоліки та традиції, до яких ти не був(-ла) готовим(-ою). Читай, в які місця краще не подорожувати у 2024 році — антирейтинг від експертів туризму.

В які місця краще не подорожувати у 2024 році: антидобірка

Видання Fodors поділилося щорічним антирейтингом місць, в які краще не подорожувати. Основними критеріями відбору є: кількість туристів, сміття, якість води.

Венеція, Італія . Уникати цього туристичного напрямку краще тим, кому не подобаються натовпи туристів. Нині у місті розробляють способи боротьби з навалами туристів, проте навіть платний вхід на архітектурні пам’ятки їх не зупиняє.

. Уникати цього туристичного напрямку краще тим, кому не подобаються натовпи туристів. Нині у місті розробляють способи боротьби з навалами туристів, проте навіть платний вхід на архітектурні пам’ятки їх не зупиняє. Афіни, Греція . Греція стала модним місцем відпочинку цього року. Тому Афіни стали однією з найчастіших зупинок туристів. Відповідно, керувати натовпами вдало виходить не завжди. Культовому Акрополю навіть розробили протокол збереження.

. Греція стала модним місцем відпочинку цього року. Тому Афіни стали однією з найчастіших зупинок туристів. Відповідно, керувати натовпами вдало виходить не завжди. Культовому Акрополю навіть розробили протокол збереження. Гора Фудзі, Японія. Десятки тисяч туристів відвідують гору щороку. Тому японці почали вигадувати додаткові маршрути, аби рівномірно розподіляти напливи охочих. Місцеві жителі вимагають нових заходів безпеки. Адже така кількість людей впливає на появу надзвичайних ситуацій. Крім того, на горі почали смітити туристи.

Національний пам’ятник гори Сан-Габріель, Каліфорнія . Неймовірна кількість відвідувачів та відсутність екологічної політики призвела до втрати цікавості потенційних туристів до місця. Волонтери вивезли понад 8 тис. фунтів сміття, тому природа гори Сан-Габріель має отримати час на “зцілення”.

. Неймовірна кількість відвідувачів та відсутність екологічної політики призвела до втрати цікавості потенційних туристів до місця. Волонтери вивезли понад 8 тис. фунтів сміття, тому природа гори Сан-Габріель має отримати час на “зцілення”. Бухта Ха Лонг, В’єтнам. Тисячі туристів у 2023 відвідали В’єтнам. Краще вибрати інше місце для наступної подорожі. Туризм у регіоні негативно вплинув на екологію — бухта заповнилася сміттям та дизелем з кораблів. Тому об’єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО перебуває під екологічною загрозою.

Пустеля Атакама, Чилі . Колись найромантичніше місце перетворилося на смітник у пустелі. Від негативних вражень туристів не рятує навіть величезна кількість гейзерів та природних див. Звалища видно навіть із космосу, оскільки влада Чилі дозволяє засмічувати пам’ятки природи.

. Колись найромантичніше місце перетворилося на смітник у пустелі. Від негативних вражень туристів не рятує навіть величезна кількість гейзерів та природних див. Звалища видно навіть із космосу, оскільки влада Чилі дозволяє засмічувати пам’ятки природи. Озеро Верхнє, США/Канада. Найбільше прісноводне озеро на планеті має безліч проблем — від натовпів туристів до кліматичних змін. Через потепління води в озері цвітуть водорості, екосистема псується та впливає на місцевих мешканців. А туристи залишають купи сміття. Місцю бракує чистої питної води.

Річка Ганг, Індія . Містичне місце, яке у 2024 році можна спокійно оминути в туристичному маршруті. Річку Ганг наповнили понад 800 млн галонів неочищених стічних вод, круїзні лайнери з тисячами людей. А ще — під загрозою вимирання опинилися дельфіни.

. Містичне місце, яке у 2024 році можна спокійно оминути в туристичному маршруті. Річку Ганг наповнили понад 800 млн галонів неочищених стічних вод, круїзні лайнери з тисячами людей. А ще — під загрозою вимирання опинилися дельфіни. Ко Самуї, Таїланд. Популярний острів у Таїланді має серйозні проблеми з водою. 70% запасів води острова витрачаються. Тому цього року туристи були змушені самостійно купувати воду у пляшках, аби пити та забезпечити свої потреби. Дефіцит води розпочався у грудні минулого року, він триває досі. Аби відновити запаси прісної води, слід зменшити кількість туристів.

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