Добірка місць, які не варто відвідувати у 2024 році. Діляться експерти з подорожей

Подорожі — це завжди про нові спогади, емоції, пригоди та відчуття. Проте інколи під час подорожей можуть засмучувати місцеві недоліки та традиції, до яких ти не був(-ла) готовим(-ою). Читай, в які місця краще не подорожувати у 2024 році — антирейтинг від експертів туризму.
Видання Fodors поділилося щорічним антирейтингом місць, в які краще не подорожувати. Основними критеріями відбору є: кількість туристів, сміття, якість води.
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