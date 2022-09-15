Щоб білосніжна красуня ще довго милувала око: як пересаджувати лілії

Лілія — красива і вибаглива квітка, яка потребує особливого догляду. Коли розквітла лілія гордо підставляє усі свої шість пелюсток сонцю, нею неможливо намилуватися!

Читай, коли пересаджувати лілії і як правильно їх розмножити, у матеріалі.

Коли пересаджувати лілії

Найкращий час пересаджувати лілії — початок вересня. Відразу після цвітіння у лілії потрібно обірвати квітки, щоб рослини не витрачали поживні речовини на формування насіння.

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Щоб лілії повноцінно розвивалися, їх потрібно викопувати й пересаджувати кожні три – чотири роки.

Пересаджувати лілії слід на нове, сонячне місце, без застою води. У півтіні вони теж будуть рости, але з блідішими квітками.

Тому, оскільки лілія росте на одному місці багато років, перш ніж посадити її, потрібно продумати для цього комфортне місце.

Лілію не можна садити та пересаджувати біля троянд, адже вони швидко розростаються, і тоді квітка не отримує необхідну кількість сонця.

Як пересаджувати лілії: корисні поради

Пересаджувати лілії можна тільки після того, як вони відцвітуть.

Зауважимо, що після опадання останньої пелюстки бажано дати рослині кілька тижнів відпочити і набрати масу, щоб краще адаптуватися до нових умов.

Пересаджувати можна і влітку, але тут багато що залежить від сорту, адже цей процес легко переносять представники, наприклад, білої лілії або кандідум.

Пересадка лілій восени

Термін цвітіння лілій закінчується у червні – липні. У серпні у квітки починається період спокою, коли можна без наслідків пересаджувати рослину.

А от американські гібриди і Мартагон потрібно пересаджувати один раз на десять років.

Як пересаджувати лілії: покрокова інструкція

1) Перш ніж пересадити лілію, треба оглянути її цибулину. Вона має бути не гнилою і не м’якою, білого кольору.

2) Цибулину добре очистити від землі та бруду.

3) Замочувати здорову цибулину ні в чому не треба.

4) Лілію слід висаджувати на глибину, яка дорівнює трьом висотам цибулини. Якщо вона завдовжки 10 см, ямка для висадки має бути глибиною 30 см.

5) Перед висадкою у землю потрібно насипати трішки магазинного екоґрунту, щоб земля стала пухкішою, більш розпушеною і не забитою.

6) Землю добре вимішати і насипати туди літрову банку піску.

7) Щоб шкідники не поїли лілію, пересаджуючи її, насип на цибулину трохи гірчичного порошку або меленого перцю.

8) Цибулину потрібно помістити глибоко в землю, розправити її корінці і злегка вдавити в землю.

9) Зверху цибулину присипати піском і прикопати землею.

10) Лілію добре полити водою і знову засипати землею.

11) Останні кроки — знову полити водою і замульчувати землею.

Як доглядати за лілією після пересадки

Дізнавшись, як пересадити лілію, і провівши цю процедуру, потрібно подбати про рослину, особливо в перші тижні.

Вибравши осінній варіант, жителям північних і центральних регіонів країни слід мульчувати лілію. Для цього підійде лапник або сухі листки.

Зверху рекомендують притиснути їх старими дошками, адже пориви вітру можуть легко зіпсувати укриття.

Навесні від листків потрібно позбутися і зайнятися розпушуванням грунту. Азотні добрива вважаються одними з найкращих для весняних підгодівель.

Молоді пагони можна прикрити плівкою або агротканиною, але ненадовго, а доки ґрунт повністю не прогріється, коли більше не буде ризику значних нічних похолодань.

Якщо вчасно поливати квіти, видаляти бур’яни, вносити підгодівлю, обрізати та виконувати інші базові процедури, це сприятиме активному розвитку квітки.

Щоб не заплутатися в термінах для подальшої пересадки, можна записати в блокноті дату проведення процедури і позначити її в календарі для контролю.

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