Краще не ризикуй: який штраф за їзду без страховки 2024

В Україні не можна їздити на машині без автоцивілки. Про це знають як водії-початківці, так і досвідчені професіонали.

Деякі автомобілісти з різних причин нехтують цим правилом, але часто в них не виходить заощадити у такий спосіб. Який штраф за їзду без страховки 2024 — читай у матеріалі.

Для чого потрібна страховка: основні моменти автоцивілки

Юристка Наталія Шаповалова зазначає, що автоцивілка передбачає компенсацію збитків учасникам дорожнього руху, які постраждали внаслідок ДТП.

Виплати здійснюються в разі заподіяння шкоди здоров’ю або смерті потерпілого, а також у разі заподіяння шкоди майну третіх осіб.

Важливо, що страховка не покриває збитки, заподіяні твоєму автомобілю. Вони покриваються окремим полісом КАСКО. Оформити автоцивілку необхідно щодо будь-якого транспорту, який підлягає обов’язковій державній реєстрації.

Страховка оформляється на конкретний автомобіль, незалежно від кількості водіїв, допущених до керування. Відсутність у водія такого поліса є адміністративним правопорушенням, за яке передбачено штраф.

Який штраф за їзду без страховки 2024 в Україні

За словами експерта, обов’язкове автострахування в Україні регулюється Законом України Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Вартість поліса часто залежить від таких факторів:

об’єму двигуна автомобіля (що більше — то дорожче);

місця реєстрації автомобіля (дорожче у великих містах, оскільки там вища ймовірність потрапити в аварію);

реєстрації на фізичну чи юридичну особу (на фізичну дешевше);

водійського стажу;

кількості аварій;

наявності пільг;

терміну дії договору.

Оформлюючи автоцивілку, зверни увагу на розмір франшизи. Це та сума, яку компанія за тебе не заплатить і її потрібно самому віддати потерпілому.

Розмір штрафу році за відсутність автоцивілки — 425 грн. У разі несплати порушником штрафу протягом 15 днів сума збільшується до 850 грн.

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