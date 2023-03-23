Жовтіє часник: чому це відбувається і чим його підживити — поради для городу

Щедрий врожай — мрія і ціль багатьох городників. Та що робити, коли до збору ще далеко, а він починає псуватися? Наприклад, пожовтіли пера часнику. Що це означає і як врятувати посадку? У матеріалі ми розповідаємо, чому жовтіє часник і чим його необхідно підживити.
Посадка часнику може жовтіти через кілька причин. Найпоширеніша з них — заморозки. Якщо ти посадив(-ла) часник доволі рано, він може підморозитися через перепади температур навесні.
Молоді пера можуть жовтіти й через велику кількість вологи в землі. Тут впливає не тільки полив, а й дощі та природня волога землі. Третьою причиною, чому жовтіє часник, є хвороба або шкідники.
Твоїй посадці може не вистачати корисних речовин, наприклад, азоту. Щоб визначити, яка саме причина в тебе, потрібно викопати одну головку часнику та подивитися, чи є на ній гниль, пліснява. Якщо такі прояви є — це означає, що часник необхідно обприскати від шкідників.
Розв’язати проблему можна, якщо підживити грядку часнику та врегулювати полив.
Перше підживлення можна розпочинати в кінці березня — на початку квітня. Важливо за два тижні провести й друге, тому розрахуй свій час та можливості. Найчастіше двох підживлень буває достатньо.
Але якщо часник жовтіє, потрібно стежити за ґрунтом та поливом. Третє підживлення може бути влітку в червні — липні. Перше підживлення має бути з азотовмісними речовинами, щоб наситити рослини. Для цього підходять сечовина чи аміачна селітра.
Деякі городники використовують і народний засіб — нашатирний спирт. Пропорція така: в 10 л води потрібно розвести 3 ст. л. нашатирного спирту. Поливають часник лійкою, щоб суміш потрапляла на пера часнику та під коріння.
Найпростішою в підживленні часнику є нітроамофоска, адже вона має в складі калій, сірку, азот і фосфор. Вона відразу насичує часник багатьма корисними речовинами.
Підживлюй часник у теплу і суху погоду. Найкраще робити це зранку або ввечері. Під час обробки дбай про власну безпеку і вдягай захисний костюм, рукавички та маску.
Раніше ми розповідали, чим підживити малину навесні.
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