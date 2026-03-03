Прогноз погоди на квітень 2026: чого очікувати посеред весни в Україні

Квітень 2026 року в Україні, за даними прогнозів погоди сервісу AccuWeather, обіцяє бути динамічним та неоднорідним за температурними показниками.

Якщо перша половина місяця нагадуватиме про затяжну весну з частими хмарами, то ближче до травня українці відчують перші подихи літа 3 детальний прогноз погоди на квітень читай в матеріалі.

Прогноз погоди на квітень 2026: Північ України

У північних областях, включаючи столицю, квітень розпочнеться з прохолодної та вологої погоди. Денні температури у першій половині місяця триматимуться в межах +9…+13°C, а вночі повітря може охолоджуватися до +2…+4°C. Небо часто буде затягнуте хмарами, можливі короткочасні дощі.

Ситуація почне суттєво змінюватися після 20 квітня, коли стовпчики термометрів впевнено подолають позначку +18°C, а в окремі сонячні дні досягатимуть +20…+22°C. Прогноз для Києва на Великдень, 12 квітня, вказує на суху, але хмарну погоду з комфортними +14°C вдень.

Погода у квітні 2026: західна Україна

Західні області України, зокрема Львівщина, Івано-Франківщина та Закарпаття, зіткнуться з активним впливом циклонів. У першій половині квітня тут очікується найбільша кількість опадів, а в гірських районах Карпат можливий навіть мокрий сніг.

Температурний фон у регіоні буде дещо нижчим, ніж на решті території: вдень +11…+15°C, проте на Закарпатті за сонячної погоди повітря прогріватиметься до +17°C. У другій половині місяця вологість зменшиться, поступаючись місцем стабільному потеплінню до +19°C.

Погода на квітень 2026: Південь України

Південні регіони традиційно стануть лідерами за температурними показниками. Вже з початку квітня в Одесі, Миколаєві та Херсоні денні температури рідко опускатимуться нижче +15°C. Кількість сонячних днів тут буде значно більшою, ніж на півночі чи заході.

Наприкінці місяця завдяки надходженню теплих повітряних мас із південного заходу можливі температурні стрибки до аномальних +24…+26°C. Опади на півдні будуть рідкісними та переважно у вигляді весняних гроз ближче до травня.

Прогноз погоди на квітень 2026 в Україні: Схід

Східні області у квітні 2026 року відчують на собі вплив континентального клімату з великою амплітудою між денними та нічними температурами. Якщо вдень на сонечку повітря прогріватиметься до +16…+18°C, то вночі в першій декаді квітня можливі падіння температури до 0°C.

Прогноз погоди вказує на помірну кількість опадів, проте сильний вітер може створювати відчуття прохолоди навіть у сонячні дні. Наприкінці квітня регіон швидко наздожене південь за показниками тепла, прогрівшись до +21°C.

Погода у квітні в 2026 році: центральна частина країни

Центральна Україна — від Черкас до Дніпра — насолоджуватиметься стабільною весняною погодою без екстремальних стрибків. Середня температура квітня тут коливатиметься в межах +14…+17°C.

У середині місяця очікується період затяжної хмарності, проте без сильних злив. Після 22 квітня в регіоні встановиться сонячна погода, яка сприятиме активному цвітінню садів, а денні максимуми наблизяться до позначки +20°C.

