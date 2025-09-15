Українська стрічка стала переможцем кінофестивалю у Торонто

Фільм Валентина Васяновича До перемоги! здобув перемогу у конкурсній програмі Platform 50-го міжнародного кінофестивалю в Торонто. Про це повідомили на сайті заходу.

Як йдеться у повідомленні, До перемоги! — одноголосний вибір на цьогорічну премію серед добірки дуже сильних проектів.

— Повертаючи кінематографічну мову до її витоків і водночас майстерно граючи з очікуваннями глядачів, цей фільм руйнує усталені норми, щоб розкрити глибоко резонансні універсальні емоції.

Про що фільм До перемоги!

Фільм розповідає про повоєнне майбутнє України. Головний герой Роман — кінорежисер-початківець, який мріє знову знімати фільми. Він перебуває у Києві зі своїм 18-річним сином, у той час, як дружина та донька залишаються у Відні, куди переїхали після вторгнення.

Роман намагається знайти сенс життя і не втратити віри у краще майбутнє. Разом із тим навколо вже панує розчарування, корупція не здає позицій, а до влади прийшов популістський уряд. Головну роль зіграв сам Валентин Васянович.

Читати на тему Україну на Оскарі представить новий фільм Чернова — 2000 метрів до Андріївки Фільм має великі шанси на перемогу.

Організатори фестивалю стверджують, що режисер поставив мізансцену, виконану з майстерною точністю, і досягнув вишуканої простоти, якої можна досягти лише завдяки художній зрілості та сміливому баченню.

— Він вміло використав комедію, щоб розкрити дуже складну та комплексну ситуацію у творі, який є одночасно зухвалим і глибоко прекрасним. Зрештою, фільм повертає нас до самої суті кіно, нагадуючи нам, чому ми змушені розповідати історії у фільмі, і чому ми продовжуємо це робити.

Чим відомий Валентин Васянович

Режисер є автором фільмів Атлантида, Рівень чорного та документальної стрічки Присмерк. Також був оператором стрічки Плем’я Мирослава Слабошпицького.

Фільм Атлантида став переможцем конкурсної програми Горизонти Венеційського кінофестивалю. Свого часу Україна висунула його Оскар у категорії Найкращий міжнародний фільм.

А під час війни вийшло ще чимало прекрасних стрічок українських режисерів. Дивися підбірку найкращих фільмів в нашому матеріалі.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!