Свята

Символічна подяка хрещеним батькам! Коли носять вечерю за новим календарем та які є традиції у цей день

Діана Просяник, редакторка сайту 08 Листопада 2023, 13:30
коли носять вечерю 2023
Фото: Depositphotos

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