Незламні наступники Гіппократа — вітаємо з Днем медпрацівника

Вони жили на роботі, рятували під кулями чужі життя, ризикуючи власними, приймали пологи у бомбосховищах. Ця історія тягнеться не місяці, не роки, а цілі віки. І герої у ній завжди одні — медичні працівники, які 27 липня відзначають свій професійний день. Не забудь їх привітати!

Найімовірніше, що більшість із них зустріне це свято на роботі. Хтось встигне врятувати ще кілька життів, а у когось так і не буде змоги прочитати привітання з Днем медичного працівника.

Але все-таки варто надіслати хоча б маленьке нагадування, що про них пам’ятають і будуть вдячні за професіоналізм та мужність тримати ще один фронт нашої боротьби.

Війна медика — це постійна напруга і недосип. Чужий розпач, страх і біль, який не відмиєш так швидко, як кров з одягу.

Нехай сили приходять до вас із джерела, яке невичерпне. Нехай зарубок перемог буде більше, ніж шрамів втрат.

Нехай у кожного з вас будуть поруч ті, хто вкладе в руки чашку чаю або кави і просто мовчки сидітиме поруч.

Нехай будуть ті яскраві моменти, коли вас впізнає і обійме той, за кого ви вистояли один з непростих боїв…

Привітання з Днем медичного працівника у картинках

Вікна підготували ексклюзивні привітання у картинках з Днем медичного працівника, щоб у тебе була змога привітати справжніх професіоналів своєї справи. Обирай, яка тобі до смаку.

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Нагадаємо, раніше ми розповідали історію бойового медика, якого двічі нагородили Золотим хрестом.

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