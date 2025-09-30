Starlink працюватиме в Україні: Польща підтвердила оплату

Варшава ухвалила рішення й надалі фінансувати абонентську плату за термінали супутникового зв’язку Starlink, які використовуються в Україні. Відповідний закон підписав президент Польщі Кароль Навроцький.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
За його словами, ухвалене рішення гарантує стабільну роботу десятків тисяч терміналів, що забезпечують зв’язок у лікарнях, школах, на об’єктах критичної інфраструктури, а також у прифронтових населених пунктах.
У час війни ця технологія має критичне значення. Завдяки Starlink лікарні, школи та об’єкти інфраструктури залишаються на зв’язку навіть у найважчих умовах, — підкреслив Федоров.
Нині в Україні функціонує понад 50 тисяч терміналів Starlink. З них більше ніж 29 тисяч були передані завдяки підтримці Польщі.
Міністр подякував польському колезі Кшиштофу Гавковському та уряду Польщі за солідарність із українським народом і за непохитну допомогу у забезпеченні зв’язку.
Фото: Михайло Федоров.
Нагадуємо, Україна стала однією з перших держав, які беруть участь у випробуваннях нової технології Direct to Cell. Повноцінний запуск планується вже восени 2025 року.
Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!