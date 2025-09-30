Starlink працюватиме в Україні: Польща підтвердила оплату

Варшава ухвалила рішення й надалі фінансувати абонентську плату за термінали супутникового зв’язку Starlink, які використовуються в Україні. Відповідний закон підписав президент Польщі Кароль Навроцький.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, ухвалене рішення гарантує стабільну роботу десятків тисяч терміналів, що забезпечують зв’язок у лікарнях, школах, на об’єктах критичної інфраструктури, а також у прифронтових населених пунктах.

У час війни ця технологія має критичне значення. Завдяки Starlink лікарні, школи та об’єкти інфраструктури залишаються на зв’язку навіть у найважчих умовах, — підкреслив Федоров.

Нині в Україні функціонує понад 50 тисяч терміналів Starlink. З них більше ніж 29 тисяч були передані завдяки підтримці Польщі.

Читати на тему Чи вимкне Польща Starlink для України через вето президента Президент Польщі наклав вето на закон про допомогу Україні, що загрожує припиненням доступу до Starlink.

Міністр подякував польському колезі Кшиштофу Гавковському та уряду Польщі за солідарність із українським народом і за непохитну допомогу у забезпеченні зв’язку.

Фото: Михайло Федоров.

Нагадуємо, Україна стала однією з перших держав, які беруть участь у випробуваннях нової технології Direct to Cell. Повноцінний запуск планується вже восени 2025 року.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!