Традиції святкування Трійці в Україні — як гармонійно злилось християнське і язичницьке коріння

4 червня 2023 року християни східного обряду святкуватимуть одне з найбільших церковних свят — Трійцю.
Проте з незапам’ятних часів наші предки ще за кілька днів починали готуватись до П’ятдесятниці, а відзначали її цілий тиждень. Читай, у чому секрет Зелених свят та які обряди з ними пов’язані.
Важливість Зелених свят для християн пояснюється тим, що згідно з повір’ями в цей час духи природи, а також померлі стають ближчими до людського світу. А відтак їх можна задобрити, щоб вони допомогли виростити й зібрати багатий урожай.
Традиції святкування за днями тижня:
Через тиждень після Трійці в деяких регіонах України було заведено проводити обряд “проводжання русалок”. Ось так наші предки щороку вшановували духів природи, аби ті були прихильними до людей.
З Трійцею тісно пов’язані легенди про мавок і русалок. Особливого поширення вони набули в Карпатах, на Поділлі та Волині.
Наші предки вважали, що на русалок могли перетворитись:
А ось мавками, яких було кілька видів (лісові, гірські та польові) могли стати:
Мабуть, усі ще зі школи пам’ятають романтичні сюжети з повісті Михайла Коцюбинського Тіні забутих предків та драми-феєрії Лесі Українки Лісова пісня. Отож для наших предків це були не вигадки.
На Гуцульщині, наприклад, вірили, що мавки допомагають людям у хазяйстві — випасі худоби та засіві полів. Водночас ці створіння були дуже небезпечними для молодих парубків, адже могли звести їх з розуму своїми чарами та згубити.
Загалом Трійця — свято, яке має у своїй історії як християнське, так і язичницьке коріння, яке тісно переплелось у єдині неповторні традиції нашої країни.
Вікна також підготували для тебе ексклюзивні привітання в картинках з Трійцею, щоб ти привітав(-ла) рідних та друзів з цим святом.
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