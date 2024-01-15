Сальні нитки — що це таке і чи варто з ними боротися

На жирній або комбінованій шкірі з розширеними порами, дуже часто є помітними “чорні” цятки, які так і просяться, щоб їх видавили. Однак насправді це цілком нешкідливі утворення, які називають сальними нитками. Прості та дієві способи, як позбутися сальних ниток та очистити пори — читай у нашому матеріалі.

Як прибрати сальні нитки

Сальні нитки утворені шкірним салом, яке заповнює пори. Це частина структури волосяного фолікула, по суті “канал”, який допомагає шкірному салу потрапити на поверхню шкіри. Функція останнього — захист шкіри від висихання. Чорний колір зумовлений тим, що шкірне сало при контакті з повітрям окислюється і набуває чорного кольору. Це не скупчення бруду, як багато хто вважає.

Не слід плутати сальні нитки з чорними цятками — вуграми. Вугрі ще називають відкритими комедонами. З ними потрібно боротися насамперед.

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Відмінності між відкритими комедонами та сальними нитками

Комедони (вугрі):

більші за розміром;

темніший колір у порівняні із сальними нитками;

щільні;

випукла поверхня.

Сальні нитки:

світлі;

невеликі за розміром;

при спробі видавити вилазить біла, тоненька “ниточка”.

Як очистити пори від сальних ниток на шкірі

Збільшена пористість шкіри має три причини:

Неправильний догляд за шкірою. Неправильне харчування. Зміна гормонального фону.

Але основна причина і найбільш розповсюджена — це все-таки перша — неправильний догляд за шкірою.

З сальними нитками боротися не потрібно, але якщо тебе турбує те, що вони помітні на шкірі, можна спробувати зменшити їх видимість, правильно очищаючи обличчя, а також підібравши косметичні засоби що звужують пори. Найперше — це адекватне очищення, аби не допустити, щоб сальні нитки перетворились у відкриті комедони через відсутність догляду.

В жодному разі не можна видавлювати сальні нитки.

При цьому треба дотримуватись обережності та не переборщити з прагненням максимально знежирити шкіру: чим сильніше ти намагатимешся прибрати “зайвий” жир, тим активніше сальні залози його вироблятимуть, щоб відновити захисний шар.

Очищення має бути ефективним, але все ж таки м’яким: підберіть засоби, спеціально розроблені для жирної та комбінованої шкіри, які не мають агресивної дії підсушування.

Також не забувати про зволоження. Це потрібно для того, щоб шкіра не почала виробляти занадто багато шкірного сала.

Як боротися з сальними нитками — відео

Щоб підібрати правильний догляд за шкірою для звуження пор, рекомендуємо порадитись з косметологом.

Якщо тебе цікавить, як доглядати за шкірою обличчя та тіла взимку, читай наш матеріал за посиланням.

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