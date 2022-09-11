А вже осінь прийшла у наш сад: як приготувати білі гриби

Осінь — традиційна пора для збору лісових гостинців. Білі гриби вважаються трофеєм серед грибників, а їх сезон розпочинається наприкінці серпня — у другій декаді вересня. Знайти білий гриб можна в ялицевих та соснових лісах.
Одразу після збору лісових дарунків постає питання: як приготувати білі гриби у різних стравах? Ми знайшли для тебе п’ять рецептів страв з білих грибів.
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Жульєн вважається традиційною французькою стравою. Але української нотки страві надають наші білі гриби, які, до речі, в Європі не заведено вживати в їжу.
Ризотто є традиційною італійською стравою. Ми звикли подавати рис з м’ясом, морепродуктами, овочами та грибами. Як приготувати ризотто з білими грибами — читай далі.
Ця страва готується, як правило, зі свіжозібраних грибів. Підкорює все: і смак, і простота та швидкість приготування. Без грибів в сметані не обійдеться жоден сезонний стіл грибника — як приготувати білі гриби у сметані дивись далі.
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Така страва буде доречною навіть на святковому столі. Вийде ситно та смачно! До того ж готується досить просто. Як приготувати білі гриби у поєднанні з м’ясом та картоплею, читай у рецепті.
Рагу — це ситна та корисна страва, досить проста в приготуванні. Рагу готують на основі овочів. У сезон грибів така страва є мастхевом для кожного столу.
Якщо хочеш зберегти осінню свіжість грибів і на зиму, то читай наш рецепт маринованих грибочків на зиму у матеріалі.
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