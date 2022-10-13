Як сушити гриби в духовці: прості способи з конвекцією, без і в сушарці

Якщо ти знаєш лише один, досить застарілий спосіб сушіння грибів, коли їх розвішують під сонцем на нитках, тобі потрібно спробувати спосіб з духовкою.
Смак від цього не змінюється, і ти зможеш у будь-яку пору року насолоджуватися лісовими дарами.
Прості способи, як сушити білі гриби в духовці та сушарці, дивись у матеріалі.
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Якщо ти думаєш над тим, як просто сушити білі гриби в домашніх умовах, підійде спосіб сушіння в духовці без конвекції.
Для того, щоб висушити гриби в духовці, до якої є режим конвекції, дотримуйся інструкції:
Гриби готові до вживання! Тепер ти точно знаєш, як сушити білі гриби!
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