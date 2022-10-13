Як сушити гриби в духовці: прості способи з конвекцією, без і в сушарці

Якщо ти знаєш лише один, досить застарілий спосіб сушіння грибів, коли їх розвішують під сонцем на нитках, тобі потрібно спробувати спосіб з духовкою.

Смак від цього не змінюється, і ти зможеш у будь-яку пору року насолоджуватися лісовими дарами.

Прості способи, як сушити білі гриби в духовці та сушарці, дивись у матеріалі.

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Як сушити білі гриби в сушарці

Білі гриби наріж пластинками.

Перед сушінням білі гриби, як і будь-які інші, не мий! Якщо змочити водою грибочки, то через це вони можуть зіпсуватися.

Поклади гриби у сушарку на певній відстані один між одним. Заклади лотки в апарат та встанови температуру до 60 °С. Так вони будуть сушитися до семи годин (залежить від типу електросушарки).

Зберігай білі гриби у паперовому пакеті.

Як сушити гриби в духовці без конвекції

Якщо ти думаєш над тим, як просто сушити білі гриби в домашніх умовах, підійде спосіб сушіння в духовці без конвекції.

На грибах забери все сміття, але не мий їх.

Білі гриби відділи від ніжок і на рівні шматки наріж їх (поперек).

Деко застели фольгою і розклади гриби в один шар з проміжками.

Якщо у тебе багато грибів, потрібно нанизати їх на нитки та прив’язати кінці до решітки.

Розігрій духовку до 60 °С.

Обов’язково тримай дверцята трохи відчиненими.

Суши гриби в такий спосіб до п’яти годин, а потім висуши на 80 °С до готовності.

Гриби, приготовані таким способом, зберігають свої властивості та лісовий аромат.

Їх можна зберігати у тканинних мішечках або скляній тарі. Також підійдуть паперові пакети.

Для того, щоб відлякати комах, випри тканинні мішки в солі та попрасуй їх. Зберігай у сухому та теплому місці.

Як сушити білі гриби у духовці в домашніх умовах: спосіб з конвекцією

Для того, щоб висушити гриби в духовці, до якої є режим конвекції, дотримуйся інструкції:

Видали з грибів пошкодження та червоточини.

Не мий їх, акуратно прибери з них сміття ножем.

Видали ніжки грибів, якщо це маслюки, лисички або опеньки.

Наріж шматками однакового розміру. Невеликі можна не нарізати. Ніжку ріж уздовж.

Деко застели пергаментом і поклади на нього гриби.

Перед тим, як ставити гриби в духовку, розігрій її до 55 °С.

Не забудь увімкнути режим конвекції.

Після підсихання грибів збільш температуру до 80 °С. Суши ще три години.

Знизь температуру до 50 °С і заверши сушіння.

Остуди та переклади лісові дари в герметичну ємність.

Гриби готові до вживання! Тепер ти точно знаєш, як сушити білі гриби!

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