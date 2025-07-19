Чим замінити яйця у стравах: 14 несподіваних, але смачних альтернатив

Яйця — постійний супутник наших холодильників. Важко уявити раціон без цього виду білка. Але іноді ми потребуємо заміни через алергію, веганство або просто нелюбов до яєць.

Дієтологиня Бет Червоні розповіла для Cleveland Clinic, які 14 продуктів можуть замінити яйця.

Які продукти можуть замінити яйця: 14 гідних альтернатив

Якщо у тебе високий рівень холестерину, тоді лікар теж може встановити ліміт на яйця. Але не переймайся, бо замінників з білком насправді багато.

Грецький йогурт

Грецький йогурт є гарним джерелом білка і зазвичай може використовуватися у випічці замість яєць, щоб страви залишалися соковитими. Варто вибирати звичайні варіанти з високим вмістом жиру.

Також можна використовувати звичайний йогурт як замінник яєць для випічки у пропорції 1/4 склянки замість одного яйця.

Пахта

Кислотність пахти може допомогти з активацією харчової соди, потрібної для твого рецепта. Пропорція: 1/4 склянки пахти замість одного яйця.

Яблучне пюре

Якщо у тебе алергія на яйця, є ймовірність, що її супроводжує й алергія на молочні продукти. Тому альтернативою може стати несолодке яблучне пюре.

Воно може бути ідеальною заміною яєць для багатьох рецептів. Пропорції незмінні: 1/4 склянки замість одного яйця.

Бананове пюре

Ще один популярний фрукт, який є гарною заміною яєць у рецептах випічки. Пропорція: 1/2 великого банана замість одного яйця.

Оцет і харчова сода

Хімічна реакція між оцтом і харчовою содою може допомогти випічці піднятися та зробити її легкою та пухнастою. Для цього змішай чайну ложку харчової соди зі столовою ложкою оцту.

Горіхове масло

Використання горіхового масла замість яєць (наприклад, арахісового, з кеш’ю або мигдального) може допомогти збереженню соковитості брауні чи тістечок. Пропорція: три столові ложки на одне яйце.

Газована вода

Саме газована вода може замінити яйце і стати розпушувачем у твоїх рецептах випічки. Пропорція: 1/4 склянки на одне яйце.

Аквафаба

Це в’язка рідина, отримана в результаті відварювання плодів бобових культур: нуту, квасолі, гороху тощо.

Рідина добре підходить для випічки, але також може бути використана як замінник яєчного білка для приготування безе та зефіру без яєць. Пропорції: три столові ложки на одне яйце.

Тофу

Тофу має високий вміст води та рослинного білка. Близько 60 грамів розім’ятого або пюреподібного тофу можуть стати альтернативою одному яйцю.

Лляне борошно

Його ще називають меленим насінням льону. Воно багате на омега-3 жирні кислоти, клітковину та антиоксиданти. Кількість для заміни яйця: одна столову ложку лляного борошна з трьома столовими ложками води.

Насіння чіа

Перш ніж використовувати чіа для заміни яєць, варто подрібнити насіння. Пропорція: змішай столову ложку меленого насіння чіа з трьома столовими ложками води.

Желатин

Желатин — це тваринний білок, виготовлений з колагену свиней та корів. Якщо ти дотримуєшся веганської дієти, шукай агар-агар (веганську альтернативу желатину).

Для заміни яйця потрібно змішати столову ложку розчиненого неароматизованого желатину зі столовою ложкою холодної води та двома столовими ложками окропу.

Веганський замінник: змішай столову ложку агар-агару зі столовою ложкою води на одне яйце.

Соєвий лецитин

Цей побічний продукт сої продається у вигляді порошку та може допомогти у зв’язуванні інгредієнтів разом, як це роблять яйця. Для цього змішай столову ложку лецитину на одне яйце.

Сухий замінник яєць

Також у крамницях є повноцінні замінники яєць. Зазвичай це крохмальні суміші з картопляного крохмалю, борошна тапіоки, харчової соди та клітковини псиліуму. Для використання змішай столову ложку з двома столовими ложками води.

Також дивись рецепт класичних млинців на молоці та борошні без яєць.

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