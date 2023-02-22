Думаєш, що приготувати на вечерю? Тримай рецепт соковитої курочки у вершковому соусі

Після тяжкого робочого дня найменше, що хочеться робити — це стояти та готувати вишукану та смачну вечерю на усю родину ще годину – дві. Тому сьогодні ти дізнаєшся рецепт ароматної та вершкової курочки, приготування якої не займе багато часу.
Рецептом поділилася шеф-кухарка Аліса Купер у своєму Instagram.
По 20 хвилин м’ясо тушкувати не потрібно, — ділиться порадою Аліса Купер.
По 20 хвилин м’ясо тушкувати не потрібно, — ділиться порадою Аліса Купер.
За бажання можеш посипати страву зеленою цибулею.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Аліса Купер: Готую до кращого???????????? (@alisa___cooper)
Допис, поширений Аліса Купер: Готую до кращого???????????? (@alisa___cooper)
Вечеря готова. Нехай смакує!
А як буде більше часу та натхнення, радимо приготувати рульку у пиві.
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