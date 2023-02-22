Думаєш, що приготувати на вечерю? Тримай рецепт соковитої курочки у вершковому соусі

Після тяжкого робочого дня найменше, що хочеться робити — це стояти та готувати вишукану та смачну вечерю на усю родину ще годину – дві. Тому сьогодні ти дізнаєшся рецепт ароматної та вершкової курочки, приготування якої не займе багато часу.

Рецептом поділилася шеф-кухарка Аліса Купер у своєму Instagram.

Інгредієнти

2 курячих філе

300 г печериць

1 цибулина

3 зубчики часнику

100 г вершків

3 ст. л. пармезану

Курка у вершковому соусі: покроковий рецепт

Куряче філе розрізаємо вздовж навпіл та робимо навпіл надрізи. Нарізаємо гриби та цибулю слайсами. У добре розжарену пательню наливаємо олію та обсмажуємо філе по 5 хвилин з кожної сторони.

По 20 хвилин м’ясо тушкувати не потрібно, — ділиться порадою Аліса Купер.

Прибираємо його з пательні, відразу туди кладемо цибулю та часник і смажимо до золотистого кольору. Коли вона стане м’якою, за бажання можна додати 50 мл вина. Далі потрібно додати печериці та смажити ще 10–12 хвилин. Після цього додай вершки, зачекай, доки вони нагріються. Вимкни плиту. Висип пармезан на пательню та добре перемішай. Туди ж додай попередньо обсмажену курку. Залиш її на деякий час полежати у соусі та овочах.

За бажання можеш посипати страву зеленою цибулею.

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