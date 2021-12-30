Прибираємо котлетки зі столу — рецепти м’ясних страв до свят від Джеймі Олівера

Майже на кожному новорічному столі присутні страви з м’яса. Зазвичай це буженина, холодець, запечена курка чи індичка, домашні котлетки, відбивні тощо.

Можливо, цьогоріч треба урізноманітнити раціон? Все-таки символ року — тигр, він любить м’ясо, і треба якось його задобрити.

Пропонуємо тобі рецепти м’ясних страв від одного з найвідоміших кухарів світу — Джеймі Олівера. Впевнені, щось тобі таки сподобається.

Рулетики з ковбаскою чилі

Теплий рулет з ковбаскою чилі — це райська насолода.

Порція: 10

Час приготування: 45 хв

Інгредієнти

3-4 шт. червоного перцю чилі (залежно від гостроти, можна додати 6, якщо ти фанат чилі)

500 г ковбаси зі свинини вищого гатунку

½ ч. л. копченої паприки

борошно (для посипання)

500 г листкового тіста

2 жовтки

1 ч. л. молока

1 ст. л. цільного насіння кмину

Приготування

Увімкнути духовку, щоб вона прогрілася до 180 °C. Перець чилі проткнути та обсмажити на полум’ї чи грилі до чорного кольору й утворення пухирців. Покласти в миску, накрити харчовою плівкою та дати охолонути. Коли перець достатньо охолоне, зняти шкірку та видалити насіння. Далі подрібнити м’якоть чилі та змішати з ковбасою, паприкою і дрібкою чорного перцю. Наступне, що ми маємо зробити, це посипати робочу поверхню борошном, щоб не прилипало тісто. Розрізаємо листкове тісто навпіл і розкатуємо на дві смужки розміром 50х15 см кожна. Формуємо з м’яса ковбаски й викладаємо посередині кожної смужки. Збити жовтки з молоком, потім змастити тісто з обох сторін ковбаси яєчною сумішшю. Скласти тісто і притиснути, щоб скріпити. Верхівку ковбасних рулетів змастити яєчним жовтком, посипати насінням кмину і морською сіллю. Нарізати шматочками довжиною 5 см і покласти на деко. Випікати 20 хвилин, поки вони не набухнуть і не стануть золотисто-коричневими.

Кесадилья на День боксу

Якщо тобі і дітям набридли залишки їжі — це фантастична заміна традиційному сендвічу з індичкою на День боксу.

Порції: 4

Час приготування: 15 хв

Інгредієнти

8 м’яких коржів

8 ст. л. якісного журавлиного соусу

300 г приготованої індички

150 г камамберу

кілька гілочок свіжого чебрецю

Приготування

Викласти 4 коржі і змастити їх 2 ст. л. журавлиного соусу. Потім нарізати й розділити між ними індичку. Нарізати камамбер якомога тонше, рівномірно розподілити по індичці й посипати листям чебрецю. Зверху на кожну викласти останній корж. Один за одним обсмажити коржі у великій сковороді на середньому вогні. Коли нижня сторона стане хрусткою і золотистою (приблизно через 2-3 хв), обережно перевернути і смажити кілька хвилин, потім перемістити на дошку і нарізати скибочками.

Хрустка курка з часником

Надзвичайно простий рецепт. Це чудовий, швидкий метод для справді хорошої, хрусткої подрібненої курки з додаванням часнику для додаткового смаку.

Порція: 2

Час приготування: 20 хв

Інгредієнти

2 курячі грудки вагою 120 г

2 товсті скибки цільнозернового хліба з насінням (по 75 г)

1 зубчик часнику

1 лимон

50 г руколи



Приготування

Курячу грудку помістити між двома листами пергаментного паперу та відбити її приблизно до одного сантиметру завтовшки. Покласти на пательню. Хліб подрібнити у кухонному комбайні. Почистити часник, подрібнити його та додати до хліба. Насипати суміш на курку, добре розтерти з кожної сторони, накрити папером та знову постукати по ній, щоб більше вбити крихти в м’ясо. Обсмажити курку в 1 ст. л. оливкової олії по 3 хв. з кожного боку або до хрусткої, золотистої скоринки й готовності. Нарізати скибочками, покласти на тарілку та приправити морською сіллю, чорним перцем, посипати руколою з лимоном. Подавати з дольками лимона.

Курячі льодяники Buddy’s BBQ

Використовувати шампури для приготування курячих льодяників — це справді весела річ, яку можна робити з дітьми. Їм сподобається допомагати готувати їх.

Порція: 2

Час приготування: 20 хв

Інгредієнти

150 г цільнозернового кускусу

оливкова олія

2 лимони

2 курячі грудки вагою 120 г

4 гілочки свіжого розмарину (зв’язати між собою мотузкою)

1 ч. л. рідкого меду

1 червоний перець

¼ маленької червоної цибулі

150 г свіжого ананаса

оливкова олія першого віджиму

½ пучка свіжої м’якої зелені (15 г)

4 ст. л. натурального йогурту

Приготування

Насамперед замочити 6 дерев’яних шпажок у мисці з холодною водою (це не дасть їм пригоріти на мангалі пізніше). Помістити кускус в миску і додати ½ столової ложки олії. Дрібно натерти цедру ½ лимона, вичавити половину соку. Залити окропом. Накрити миску і відставити вбік. Дуже обережно вставити по 3 шпажки горизонтально в кожну курячу грудку (якщо шампури занадто довгі, розріжте їх навпіл). Потім приправити курячі грудки чорним перцем, вичавити сік ½ лимона і збризнути ½ ст. л. оливкової олії. Цей шашлик можна приготувати на гарячому грилі чи на розпеченій сковороді на плиті. У будь-якому разі готувати м’ясо треба протягом 8-10 хвилин або до золотистого кольору і готовності, регулярно перевертаючи щипцями. В останню хвилину приготування прикрасити гілочками розмарину і змастити курку медом, зробивши їй чудову липку глазур. Щоб приготувати яскраву сальсу, спочатку треба очистити дошку. Перець розрізати навпіл, очистити від насіння і дрібно нарізати. Потім те саме зробити з цибулею та ананасом. Далі покласти все в миску, заправити лимонним соком і крапелькою оливкової олії. Якщо у тебе є зелень, варто дрібно нарізати її методом перехресної нарізки й додати до суміші. Перемішати запарений кускус виделкою і розкласти по тарілках. На чистій дошці гострим ножем нарізати курку між шпажками. На кожну тарілку викласти по три курячі льодяники й подавати з сальсою з ананаса і перцю, натуральним йогуртом та скибочками лимона.

Індичка з чилі

Ніхто не дізнається, що це залишки індички, якщо вона буде оздоблена цим гострим перцем чилі.

Порція: 6

Час приготування: 2 год 35 хв



Інгредієнти

600 г готової індички

2 червоні цибулини

1 морква

1 цибуля-порей

1 червоний перець

1 жовтий перець

1 свіжий червоний перець чилі

1 свіжий зелений перець чилі

оливкова олія

1 пучок свіжого коріандру (30 г)

1 ч. л. меленого кмину

1 ч. л. копченої паприки з гіркою

1 ч. л. рідкого меду, за бажанням

3 ст. л. білого винного оцту, за бажанням

600 г залишків індички

3 х 400 г банки якісних сливових помідорів

1 х 400 г банка квасолі або нуту

2 лайми

сметана, для подачі

Для соусу гуакамоле

2 стиглих авокадо

2 стиглих помідори

¼ червоної цибулі

½ зубчика часнику

1 свіжий зелений перець чилі

1 пучок свіжого коріандру (30 г)

1 лайм

Приготування

Перше, що треба зробити — розігріти духовку до 180 °C. Цибулю і моркву почистити й нарізати великими шматками, а цибулю-порей — дрібними. Очистити кольоровий перець і перець чилі від насіння і дрібно нарізати. Далі нагріти кілька крапель оливкової олії у великій пательні на середньому вогні. Додати цибулю, моркву, цибулю-порей, перець і чилі, і готувати, періодично помішуючи, близько 5 хвилин. Зібрати листя коріандру і дрібно нарізати стебла. Кинути на пательню стебла коріандру, кмин і паприку й готувати ще 10 хвилин, часто помішуючи, поки інгредієнти не стануть м’якими і смачними. Тим часом нарізати м’ясо індички. Додати в сковороду з овочами дрібку морської солі й чорного перцю, потім додати індичку і зняти каструлю з вогню. Подрібнити помідори, висушити й додати нут або квасолю, все перемішати. Поставити його в розігріту духовку, щоб він випарувався, на 2 години. В цей час готуємо гуакамоле. Очистити авокадо від шкірки та кісточки, помістити одне у кухонний комбайн. Помідори розрізати навпіл, цибулю та часник почистити, чилі очистити від кісточок і додати все це в кухонний комбайн разом із коріандром. Виделкою розім’яти інше авокадо в мисці, щоб воно було красивим і густим. До суміші у кухонному комбайні додати сіль і сік лайма за смаком. Збити ще раз, потім перемішати в мисці з авокадо. Вийняти чилі з духовки, додати трохи соку лайма та листків коріандру, перемішати. Подавати страву можна з рисом басматі чи коржами, які були приготовані на пару. Можна додати листя коріандру та дрібно нарізаний свіжий перець чилі. Зверху додати сметани та гуакамоле.

Різдвяний кіш

Порція: 8

Час приготування: 55 хв

Інгредієнти

375 г попередньо розкатаного пісочного тіста

3 великих яйця

150 мл вершків

50 г сиру чедер

100 г вареної шинки високої якості

50 г сиру стилтон

кілька гілочок свіжої шавлії

Приготування

Перше, що треба зробити — розігріти духовку до 180 °C. Взяти форму для тарта діаметром 20 см. Вистелити тісто, проколоти виделкою і поставити в морозильну камеру на годину. Форму для тарта застелити промасленим папером і засипати бобами або рисом. Випікати в духовці 15 хв. Зняти папір і боби, далі запікати ще 5 хв. У великій мисці збити яйця з вершками. Натерти на крупній тертці чедер та додати його. Нарізати шинку. Покришити стилтон, подрібнити листя шавлії і приправити чорним перцем.. Перемішати все виделкою та влити у форму для тіста. Запікати в духовці 25 хв до золотистого кольору.

Ідеальний ростбіф

Простий спосіб засмажити верхню частину яловичини, щоб щоразу вона була надзвичайно соковитою.

Порція: 6

Час приготування: 1 год 5 хв

Інгредієнти

1,5 кг верхньої частини яловичини

2 середні цибулини

2 морквини

2 палички селери

1 цибулина часнику

1 пучок змішаних свіжих трав, таких як чебрець, розмарин, лавра, шавлія

оливкова олія

Приготування

Перед приготуванням витягнути яловичину з холодильника за 30 хв до приготування, щоб вона нагрілася до кімнатної температури. Розігріти духовку до 240 °C. Овочі помити та крупно нарізати (чистити їх не потрібно). Головку часнику розламати на зубчики, залишивши їх неочищеними. Зібрати всі овочі, часник і зелень на середину великого дека і збризнути олією. М’ясо полити олією і добре приправити морською сіллю та чорним перцем. Покласти яловичину поверх овочів. Поставити деко в духовку, потім відразу зменшити температуру до 200 °C і готувати одну годину. Якщо ти вирішив(-ла) ще приготувати картоплю та овочі, зараз саме час зайнятися ними — постав їх у духовку на останні 45 хв приготування. Натерти яловичину на півдорозі приготування. Також, якщо овочі виглядають сухими, додати на лоток трохи води, щоб він не пригорів. Коли яловичина приготується на твій смак, вийняти деко з духовки й перекласти яловичину на дошку, щоб охолола, приблизно на 15 хв. Накрити її шаром фольги й рушником і залишити на деякий час.

Сподіваємося, що хоч одна з цих м’ясних страв стане окрасою твого новорічного столу. А якщо ти ще досі думаєш, що приготувати, радимо почитати про меню на Новий рік та обрати страву на свій смак.