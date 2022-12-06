Свято наближається — приготування починаються! Що має бути на новорічному столі 2023 року

Вигадати меню хоча б на один вечір часто стає справжнім викликом для будь-якої людини. Однак із настанням зими виникає питання, що має бути на новорічному столі.

Дехто полюбляє орієнтувати саме на тваринку, яка виконує роль символу року. І така концепція часто може допомогти вигадати святкове меню.

Покровителем 2023 року стане Чорний Кролик, тому за бажанням можна зважати на його вподобання. За різними повір’ями, якщо задобрити тваринку та вибрати правильне меню, то вона допомагатиме тобі протягом наступних 12 місяців.

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Що має бути на новорічному столі 2023 року

Найбільш очевидним стає саме продукт, якого категорично не має бути на святковому столі. Це саме покровитель року — кролик. Ліпше залишити страви з цього дієтичного продукту до кращої нагоди.

Натомість можна вибрати інше нежирне м’ясо, наприклад, курки, качки, індички та іншої птиці. Також можна як головну страву подати улюблену рибу чи морепродукти.

Крім того, важливо зважати й на уподобання Чорного Кролика, який точно не відмовився б від свіжих овочів, фруктів та зелені. Тож найкращим рішенням буде доповнити святковий стіл салатами з капусти, моркви, яблук, ягід, а також злакових, як-от, кукурудзи.

Гарною ідеєю буде пошукати різноманітні рецепти закусок з цих продуктів, щоб можна було доповнити меню та урізноманітнити його. Наприклад, можна приготувати гуакамоле чи хумус.

Також можна додати цікавий гарнір, такий як картопляний гратен, або ж закуску — жульєн з куркою та грибами. Як десерт може гарно себе зарекомендувати, наприклад, морквяний пиріг.

Проте важливо не забувати, що у жодну з цих страв не можна додавати надто різкі за запахом і смаком спеції, оскільки покровитель року цього дуже не полюбляє.

Можливо, тобі хочеться чогось особливого на десерт, але ти точно не знаєш що? Якась страва, яка ні на що не схожа та точно різниться від звичайного торта? Тоді спробуй приготувати штолен за рецептом телеведучої Тетяни Висоцької.

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