Рецепт хліба в хлібопічці: як приготувати простий та смачний буханець

Домашній хліб — один із найсмачніших. Але випікати його на заквасці та у духовці занадто довго, а інколи він може навіть не вийти таким запашним, як хотілося б.

Великим помічником у випіканні домашнього хліба є хлібопічка. Вона вимішує тісто та випікає хліб. Ми поділимося рецептом хліба у хлібопічці.

Рецептів хліба в хлібопічці існує багато, його можна робити білим, цілозерновим, морквяним та з додаванням інших інгредієнтів. Тут ти знайдеш звичайний рецепт.

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Рецепт хліба в хлібопічці

Інгредієнти:

650 г борошна

350 мл молока (теплого)

1 яйце

1 ч. л. солі

1 ч. л. цукру

1,5 ч. л. сухих дріжджів

1,5-2 ст. л. олії

Приготування хліба в хлібопічці

Перед тим як готувати хліб у хлібопічці, треба ознайомитися з інструкцією техніки та вивчити усі режими. Зазвичай до хлібопічок у комплекті йдуть маленькі книжечки, в яких є кілька рецептів приготування хліба.

У чаші хлібопічки треба змішати сухі інгредієнти, додати яйце, олію та влити тепле молоко. Вставити чашу у хлібопічку та вибрати відповідний режим, наприклад “звичайний хліб”. Також треба виставити вагу, для цього хліба — 900 г.

Хлібопічка сама вимішає тісто, дасть йому піднятися, а потім почне випікати хліб. Коли той приготується, хлібопічка подасть відповідний сигнал. Далі треба відкрити прилад й дати хлібу постояти кілька хвилин. Потім дістати хліб із хлібопічки, дочекатися, поки він вистигне, та нарізати його.

Є люди, яким не можна вживати глютен, але хліб потрібен у їхньому раціоні. Раніше ми розповідали, як приготувати безглютеновий хліб.

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