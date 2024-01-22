Рецепт киселю: як приготувати страву, що сприяє здоров’ю та єднанню з предками

Зазвичай кисіль українці згадують одразу в контексті несмачних страв родом з дитячого садку у поєднанні з манкою, у якій були грудки. Однак насправді цей напій може бути досить смачним, якщо знати правильний рецепт киселю та дотримуватись його.

Крім того, кисіль може бути дуже корисним для травної системи, адже сприяє нормалізації роботи шлунку через високий вміст крохмалю.

На додачу цей напій також має історичну цінність, оскільки він був однією з найдавніших слов’янських щоденних страв, тож його приготування може стати своєрідним єднанням з давніми предками.

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Рецепт киселю

Інгредієнти

заморожені ягоди — 400 грамів

вода — 2 літри

цукор — 8 столових ложок

крохмаль — 6 столових ложок

Спосіб приготування киселю

Насамперед потрібно обрати, з яких ягід чи фруктів ти хочеш готувати кисіль. Загалом, якщо ти знаєш, як варити компот, тоді обрати можна ті ж самі інгредієнти. Хоча найкраще поєднуються просто ягоди. Їх часто в наборі можна купити саме в замороженому вигляді.

Також можна варити кисіль лише з один видом ягід, наприклад, з вишень чи журавлини. Тут все залежить від твоїх вподобань. Далі лишається тільки приготування.

Висипати обрані ягоди в каструлю та залити водою. Поставити їх на вогонь та довести масу до кипіння. Зменшити вогонь до мінімуму, додати цукор, добре перемішати та проварити протягом десяти хвилин. Часом масу потрібно помішувати. Взяти півсклянки холодної води та розвести у ній крохмаль. Обережно та повільно влити суміш у каструлю з ягодами. Далі потрібно постійно помішувати суміш. Коли кисіль закипить, його потрібно одразу зняти з плити та дати охолонути й застигнути, а після цього — можна із задоволенням куштувати.

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