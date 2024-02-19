Як варити какао: щоб затишний напій прикрашав холодні вечори

Какао — один із популярних гарячих напоїв. Його обожнюють як діти, так і дорослі. Багатьом подобається додавати до нього маршмелоу, корицю чи посипати шоколадом.

Какао можна приготувати швидко та по-лінивому — відразу у чашці. Але можна зварити його на молоці, тоді смак напою стане ще кращим.

Ми розповімо, як варити какао на молоці. Дізнайся, що для цього потрібно, у матеріалі.

Зараз також дивляться

Як варити какао

Інгредієнти для приготування какао на 500 мл:

какао-порошок — 2 ст. л.

цукор — 2 ст. л.

молоко — 500 мл

Приготування какао на молоці

Насамперед в окрему чашку треба насипати какао-порошок та цукор і добре перемішати. У каструлі підігріти молоко, але не доводити до кипіння. Додати у чашку трохи молока і перемішати суміш, щоб не було грудочок.

Якщо какао одразу висипати в каструлю з молоком, воно може взятися грудочками, які потім важко буде подрібнити.

Далі суміш какао і цукру влити у каструлю з теплим молоком. Постійно перемішувати, поки не з’явиться молочна пінка. Це може тривати 7-10 хвилин.

Після приготування какао треба розлити по чашках та подавати до столу. Можна прикрасити різними елементами за власним бажанням.

Які спеції додати до какао

Сік лимона

Лимон до какао? Це може здивувати, але до готового какао можна додати лише кілька крапель соку лимона, тоді смак стане оригінальним та незвичним.

Ваніль та кориця

Це, напевно, є класикою того, що можна додавати до какао. Традиційно люди додають перемелену корицю та ваніль, але краще додавати саме палички кориці та стручки ванілі.

Сіль

Сіль — ще одна річ, яка може здивувати у цьому напої, але щіпку солі завжди додають навіть до солодкої випічки та десертів. Вона підсилює смак.

Перець чилі

Любителі гостренького можуть додати до какао перець чилі. Тоді його смак стане пікантним. Перець треба натерти на дрібній тертці та додати на етапі змішування какао-порошку з цукром. Але перцю треба зовсім трішки.

Якщо ти любиш прикрашати свій напій маленькими зефірками, тоді тримай рецепт маршмеллоу для какао.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.