Витрачати час на веселощі, а не їжу: що приготувати дитині на сніданок — три варіанти

Нагодувати малечу зранку перед дитячим садком чи школою — ще те завдання. Однак ми знаємо, як заохотити дітей до сніданку та спростити життя батькам.

На кулінарному сайті Смачно розповіли кілька цікавих рецептів сніданку для дітей. Ми обрали три найцікавіші пропозиції та розповідаємо їх тобі.

Що приготувати дитині на сніданок

Часто діти не люблять снідати, особливо коли батьки намагаються приготувати щось корисне, але не вміють красиво “продати” це дитині. На такі випадки краще мати кілька перевірених рецептів, що можуть сподобатися твоїй дитині.

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Що приготувати на сніданок дитині — читай рецепти пшоняного пудингу, фритати з зеленим горошком та краківських сирників.

Пшоняний пудинг: рецепт

Якщо твоє маля не любить кашу та постійно від неї відмовляється, спробуй зацікавити дитину незвичним виглядом подачі неулюбленого продукту та за новим рецептом приготування.

Інгредієнти:

пшоняна крупа — 150 г

бісквітне печиво — 300 г

молоко — 1 л

цукор — 100 г

ванільний цукор — 1 пакетик

суха суміш для пудингу — 1 пакетик

жовтки — 2 шт.

цукрова пудра, ягоди та фрукти — для прикрашання

Приготування:

Для приготування пшоняного пудингу тобі потрібно перетерти бісквітне печиво у дрібну крихту. Зробити це можна у блендері. Деко або прямокутну форму застели харчовою плівкою та висип половину всієї крихти. Налий у каструлю 800 мл молока, додай туди ванільний цукор та звичайний цукор і доведи до кипіння. 200 мл молока влий в окрему місткість, додай туди жовтки та суміш для пудингу і змішай. Влий молоко з жовтками до молока у каструлі, активно помішуй до кипіння. Після закипання до молока всип пшоняну крупу і вари її на маленькому вогні протягом десяти хвилин. Після цього зніми кашу з вогню, охолоди її та збий блендером. Масу виклади на крихту бісквітного печива, розрівняй та зверху присип рештою крихти. Прикрась страву ягодами та подавай до столу!

Фритата з зеленим горошком: рецепт

Італійська назва фритата буквально означає смажіння. На український лад, фритата — це яєчний омлет з начинкою на будь-який смак.

Інгредієнти:

яйця — 8 шт.

броколі — 1 невеликий качан

свіжозаморожений горошок — 100 г

сир — 50 г

вершкове масло — 50 г

сіль, перець, мелена паприка — на смак

зелень петрушки, окропу та цибулі — на смак

Приготування:

Почисть від листя броколі, наріж її на невеликі суцвіття та вкинь в киплячу воду на три хвилини. В окремий посуд вкинь в киплячу воду зелений горошок на дві хвилини. Броколі та зелений горошок обсмаж на пательні з вершковим маслом протягом двох хвилин. Збий яйця в окремій місткості, додай спеції, сіль та зелень. Додай яєчну суміш до броколі та горошку і тримай на вогні, доки страва не почне густіти. Посип фритату тертим сиром та постав у розігріту до 180ºС духову піч на п’ять-вісім хвилин. Подавай страву гарячою!

Краківські сирники: рецепт

Діти часто відмовляються від сирників, навіть якщо до них запропонують варення чи мед. Але якщо приготувати сирники за особливим краківським рецептом, можливо, це стане улюбленою стравою для всієї сім’ї.

Інгредієнти:

домашній сир — 500 г

яйце — 1 шт.

жовток — 1 шт.

масло — 20 г

ванільний цукор — 1 ч. л

цукрова пудра — 1 ст. л

терта цедра лимона — половина ст. л

борошно — 3 ст. л

олія — для смаження

Приготування:

У каструлі розтопи масло. В окремій місткості перетри сир із жовтком, додай цукрову пудру та ванільний цукор, цедру лимона та розтоплене масло. Вимішай сирну масу та поступово додавай борошно, ретельно перемішуючи. На сковорідку влий трохи олії для смажіння, формуй сир у кульки та смаж з усіх сторін до золотавого кольору. Подавати сирники можна зі сметаною або улюбленим варенням.

Інші рецепти сніданку для дітей читай на сайті Смачно.

До речі, із сиру можна приготувати не лише сирники: раніше ми розповідали тобі кілька цікавих рецептів, в яких сир засмакує по-новому!

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