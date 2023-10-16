Витрачати час на веселощі, а не їжу: що приготувати дитині на сніданок — три варіанти

Нагодувати малечу зранку перед дитячим садком чи школою — ще те завдання. Однак ми знаємо, як заохотити дітей до сніданку та спростити життя батькам.
На кулінарному сайті Смачно розповіли кілька цікавих рецептів сніданку для дітей. Ми обрали три найцікавіші пропозиції та розповідаємо їх тобі.
Часто діти не люблять снідати, особливо коли батьки намагаються приготувати щось корисне, але не вміють красиво “продати” це дитині. На такі випадки краще мати кілька перевірених рецептів, що можуть сподобатися твоїй дитині.
Що приготувати на сніданок дитині — читай рецепти пшоняного пудингу, фритати з зеленим горошком та краківських сирників.
Якщо твоє маля не любить кашу та постійно від неї відмовляється, спробуй зацікавити дитину незвичним виглядом подачі неулюбленого продукту та за новим рецептом приготування.
Італійська назва фритата буквально означає смажіння. На український лад, фритата — це яєчний омлет з начинкою на будь-який смак.
Pexels
Діти часто відмовляються від сирників, навіть якщо до них запропонують варення чи мед. Але якщо приготувати сирники за особливим краківським рецептом, можливо, це стане улюбленою стравою для всієї сім’ї.
Інші рецепти сніданку для дітей читай на сайті Смачно.
До речі, із сиру можна приготувати не лише сирники: раніше ми розповідали тобі кілька цікавих рецептів, в яких сир засмакує по-новому!
А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.