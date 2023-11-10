Домашня вишуканість: рецепти страв зі шпинату, які можна легко та швидко приготувати

Шпинат вже довгий час лишається одним з найбільш корисних продуктів. Однак не всі знають, що з нього приготувати. Тому коли бачиш цей продукт у магазині, знову себе запитуєш, що приготувати зі шпинату.

Насправді шпинат досить універсальний і може підійти як для легких страв, так і для дуже поживних. Його можна їсти і на сніданок, і на вечерю.

Тому якщо ти таки вирішив(-ла) його купити, обрати один з рецептів страв зі шпинатом буде найлегшим із завдань.

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Салат зі шпинатом

Інгредієнти

буряк — 2 штуки

шпинат — 1 пучок

рукола — 1 пучок

сир бринза чи фета — 100 грамів

волоські горіхи — 50 грамів

оливкова олія — для заправки

сіль — до смаку

перець — до смаку

Спосіб приготування

Спершу потрібно вимити буряки та поставити їх запікатись у фользі у розігрітій до 180 градусів духовці на півтори години. Також замість запікання, їх можна відварити. Помити шпинат та руколу, після чого їх висушити за допомогою паперових рушників та викласти на тарілку. Готовий буряк потрібно почистити, та порізати на шматочки. За бажанням можна спочатку почекати, щоб буряк охолов, аби не обпекти руки. Потім покласти його до листків шпинату та руколи. Нарізати сир кубиками та додати його до салату. Наприкінці все посипати горіхами, посолити, поперчити та заправити страву оливковою олією.

Омлет зі шпинатом

Інгредієнти

гриби печериці — 300 грамів

шпинат — 250 грамів

сир фета — 125 грамів

яйця — 4 штуки

яєчний білок — 2 штуки

цибуля ріпчаста — 1 штука

сіль — до смаку

перець — до смаку

Спосіб приготування

Промити добре шпинат під проточною водою. Після цього варити його на середньому вогні близько десяти хвилин. Почистити цибулю, нарізати її дрібними кубиками та відправити смажитись на розігріту пательню з олією до золотистого кольору. Помити, почистити, нарізати тонкими скибочками печериці та відправити їх смажитись до цибулі на пательню. Їх потрібно обсмажувати протягом трьох хвилин та не забувати ретельно перемішувати. В окремій місткості змішати яйця та додатковий білок, після чого додати до них відварений та нарізаний шпинат. Посолити, поперчити та добре перемішати. Суміш тепер можна вилити у сковорідку, після чого додати також нарізаний кубиками сир. Накрити все кришкою та просмажити страву близько шести хвилин.

Суп зі шпинату

Інгредієнти

шпинат — 500 грамів

зелена цибуля — половина пучка

овочевий бульйон — 500 мілілітрів

вершки жирність 33% — 250 мілілітрів

мускатний горіх — щіпка

сіль — до смаку

перець — до смаку

Спосіб приготування

Добре вимити шпинат та обрізати на ньому товсті стебла. Також промити та нарізати зелену цибулю. З’єднати шпинат, цибулю та бульйон у каструлі чи сотейнику. Після цього поставити суміш варитися до кипіння, після чого потрібно зменшити вогонь та ретельно помішувати, поки шпинат не стане м’яким. Вимкнути вогонь, посолити, поперчити та додати мускатний горіх. Після цього ретельно перемішати. Коли майбутній суп охолоне, його можна перебити блендером, додати вершки та знову прокип’ятити суп.

Паста зі шпинатом

Інгредієнти

паста — 200 грамів

сир — 50 грамів

вершки — 4 столові ложки

вершкове масло — 1 столова ложка

шпинат — 1 пучок

сіль — до смаку

перець — до смаку

Спосіб приготування

Спершу потрібно відварити пасту, після чого злити з неї воду. Водночас розтопити масло на пательні та злегка протушкувати на ньому шпинат. Додати до шпинату вершки та довести соус до кипіння. Перекласти пасту до соусу на пательню та прогріти їх разом протягом кількох хвилин.

Куряча грудка зі шпинатом

Інгредієнти

куряче філе — 1 штука

вершки 33% — 150 мілілітрів

шпинат — 1 пучок

часник — 5 зубчиків

розмарин — 2 гілочки

сіль — до смаку

перець — до смаку

Спосіб приготування

Насамперед потрібно розділити філе на дві частини та обсипати їх з усіх боків сіллю та перцем. Можна також використати інші улюблені спеції. Відправити філе смажитись на розігрітій пательні з маслом, зубчиками часнику та розмарином. Кожні три хвилини потрібно перевертати філе на інший бік. Після цього вилити на пательню вершки. Коли вони почнуть гуснути, потрібно додати шпинат, вимкнути вогонь, все ретельно перемішати та накрити все кришкою на кілька хвилин.

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