Домашня вишуканість: рецепти страв зі шпинату, які можна легко та швидко приготувати

Шпинат вже довгий час лишається одним з найбільш корисних продуктів. Однак не всі знають, що з нього приготувати. Тому коли бачиш цей продукт у магазині, знову себе запитуєш, що приготувати зі шпинату.
Насправді шпинат досить універсальний і може підійти як для легких страв, так і для дуже поживних. Його можна їсти і на сніданок, і на вечерю.
Тому якщо ти таки вирішив(-ла) його купити, обрати один з рецептів страв зі шпинатом буде найлегшим із завдань.
Хочеться чогось більш ситного? Тоді читай, як приготувати шпинатний пиріг — покроковий рецепт.
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