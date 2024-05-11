Один, три чи навіть п’ять днів? Скільки можна зберігати борщ у холодильнику

Борщ — одна з найвідоміших страв української кухні. Він має безліч рецептів та варіацій, адже, як відомо, у кожній родині його варять по-своєму.

Але не менш важливо зберегти свіжість та смак борщу, адже часто його готують у великих кількостях на кілька днів. Тож, аби продовжити термін придатності борщу та гарантувати безпеку та якість страви, в Ukr.Media розповіли особливості зберігання української страви.

Скільки можна зберігати борщ у холодильнику

Щодо терміну зберігання борщу в холодильнику існують різні погляди: деякі вважають, що він залишається свіжим лише протягом 24 годин, інші ж припускають, що ця страва може зберігатися до 72 годин.

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А от щодо температури зберігання у суспільстві панує консенсус. Вважається, що вона не повинна перевищувати п’яти градусів.

Пам’ятай, якщо борщ змінює колір або має кислий запах — це означає, що він починає псуватися. Також під час нагрівання ці ознаки лише підсилюються.

Що впливає на термін придатності борщу

На тривалість зберігання борщу впливають такі фактори, як склад інгредієнтів. Зокрема, наявність продуктів із консервантами продовжує термін придатності, тоді як їх відсутність прискорює псування. Ще має значення якість інгредієнтів. Приміром, використання свіжих та якісних продуктів сприяє кращому їх зберіганню.

Важливо також у якій посудині ти зберігатимеш страву, адже не всі місткості підходять для тривалого зберігання борщу.

І останнє — це умови охолодження. Далеко не усі знають, що правильне охолодження є важливим для збереження борщу. Тож перед тим, як поставити страву у холодильник, вона має охолонути до кімнатної температури.

Як інгредієнти впливають на термін зберігання борщу

Борщ на м’ясному бульйоні можна зберігати до трьох днів. Водночас додавання копчених продуктів скорочує цей термін до двох днів.

Також, якщо ти додаєш гриби, то страву потрібно з’їсти протягом одного дня.

Борщ із квашеною капустою зберігається до трьох днів. Природні консерванти, такі як сіль, оцет і лимонний сік можуть продовжити термін зберігання до трьох днів. А от свіжа зелень скорочує термін придатності до 24 годин.

Як зберігати смак борщу якомога довше

Щоб борщ залишався смачним якомога довше, слід дотримуватися таких правил.

Прибирати піну під час варіння для запобігання розвитку мікроорганізмів. Класти борщ у холодильник лише після його повного охолодження. Зберігати його в емальованій каструлі, а не у пластикових контейнерах. Не залишай у борщі ложки чи інші предмети. Борщ у холодильнику має зберігатися за температури не вище п’яти градусів. Перед споживанням розігрівай лише потрібну кількість порцій.

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