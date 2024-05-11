Їжа та рецепти

Один, три чи навіть п’ять днів? Скільки можна зберігати борщ у холодильнику

Діана Просяник, редакторка сайту 11 Травня 2024, 18:30
скільки можна зберігати борщ у холодильнику
Фото: Pixabay

Більше новин
енн гетевей фільми
Енн Гетевей: фільми з американською акторкою, які чудово підійдуть для перегляду увечері
Велика п'ятірка Євробачення
Велика п’ятірка Євробачення — країни, яким гарантована автоматична участь у фіналі конкурсу
тетраамелія
Народжені без кінцівок. Тетраамелія: що це таке, причини появи та чи можна вилікувати
порядок виступів євробачення 2024
Порядок виступів Євробачення-2024: коли чекати на своїх фаворитів на сцені фіналу
Дивитись більше

Матеріали по темі

Які дрова краще для шашлику: детальний огляд смакових якостей
Які дрова краще для шашлику: що саме надасть м’ясу ароматних ноток
Рибні котлети: рецепт приготування покроково
З хека, тріски чи окуня: як приготувати рибні котлети — покроковий рецепт
Що треба знати про каву: види зерен, напоїв, обсмаження та приготування
Кавові секрети: різновиди зерен, культура кави та особливий рецепт від баристи
Один, три чи навіть п’ять днів? Скільки можна зберігати борщ у холодильнику
Чим корисне авокадо: які унікальні корисні властивості має цей фрукт для організму

Відео
Карта бойових дій в Україні

Карта бойових дій 11 травня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 10 травня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
9 травня день в історії
Чому саме 9 травня Росія відзначає День перемоги та коли почали проводити паради на Червоній площі
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 9 травня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:02:50
ЦВС
Дають рідним змогу поховати своїх героїв… Як відбувається пошук полеглих бійців
0:16:37
валютні обмеження
Нацбанк знімає валютні обмеження: як це вплине на економіку — пояснює голова НБУ
0:04:18
Як Росія приписує переогу 9 травня собі
Правда проти російської пропаганди. Як Росія присвоює всі лаври перемоги у Другій світовій війні
Воєнний стан в Україні
Воєнний стан в Україні. Пояснюємо, до якого числа та що треба знати
0:13:26
Внесок України у Другу світову війну — як Росія присвоює перемогу собі
Чорна сторона перемоги у Другій світовій — як та чому Росія замовчує “незручні” сторінки історії
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 8 травня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
Більше відео
тетраамелія
Читати далі
Народжені без кінцівок. Тетраамелія: що це таке, причини появи та чи можна вилікувати
порядок виступів євробачення 2024
Читати далі
Порядок виступів Євробачення-2024: коли чекати на своїх фаворитів на сцені фіналу

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь