Безоплатно живуть і наживаються: усе що треба знати про гельмінтів

Гельмінти бувають різних видів: від гостриків до ціп’яків, та спільне у них одне — вони спокійно живуть в організмі дорослих і дітей, споживаючи ресурси.

Немає такого органу, який би не могли паразитувати гельмінти. Часто людина може навіть не здогадуватися, кому надає безоплатний прихисток в організмі.

Як можна заразитися гельмінтами, які міфи існують про цих паразитів та як дізнатися, що у тебе вони є, розповіла педіатриня Марія Пилипко.

Як можна заразитися гельмінтами

Гельмінти — паразити, які легко знаходять собі дім. Вони можуть оселитися як у тварин, так і у людей, достатньо лише потрапити у живий організм. Ось кілька найпопулярніших шляхів, як гельмінти можуть потрапити в організм:

Немиті руки й продукти

Глистяна інвазія виникає, коли людина заковтує яйця гельмінтів. Зазвичай вони знаходяться в бруді, який лишається на руках чи продуктах.

Тому переживання матусь та бабусь з приводу немитих рук, фруктів й овочів цілком виправдане — саме це є найчастішою причиною зараження глистами.

Улюблений песик

Ретельне миття рук і продуктів захистить тебе від гельмінтів, але не на 100%. Адже яйця деяких видів паразитів можуть вільно потрапити в організм через контакт із собакою.

Наприклад, ризик отримати “подарунок” виникає, коли собака облизує руки чи обличчя хазяїна. Ось чому гігієна є вкрай важливою, наголошує лікарка.

Та небезпека полягає не лише в зараженні гельмінтами. Існує ймовірність заразитися ехінококозом. Це захворювання виникає внаслідок випадкового вживання їжі, води чи ґрунту з фекаліями інфікованої собаки.

Найчастіше така хвороба зустрічається у людей, які займаються розведенням овець, — каже Марія Пилипко.

Як помітити гельмінти: симптоми та аналізи

Людина може навіть не помітити, що в неї є гельмінти. Найпоширеніші види зараження серед дітей: ентеробіоз, аскаридоз, лямбліоз можуть взагалі не мати ніяких проявів. Тому не варто ігнорувати симптоми зараження.

Якщо ти помічаєш в себе чи у малюка такі симптоми зараження, слід звернутися до лікаря:

свербіж в ділянці ануса;

діарея;

випорожнення розрідженні та мають неприємний запах;

біль в животі.

Лікарка радить здати такі аналізи:

зішкріб на ентеробіоз, якщо підозра на гострики; аналіз калу, а не крові, на яйця гельмінтів — якщо підозра на лямблії та аскариди.

Якщо лікар виявить глисти у дитини, лікуватися слід усій родині. Наприклад, у випадку з ентеробіозом такий підхід є виправданим, адже паразити легко розповсюджуються серед членів родини.

Міфи про паразитів

Навколо теми, як гельмінти впливають на людський організм, обертається чимало міфів. Лікарка Марія Пилипко розповіла про найпопулярніші міфи у цій темі.

“Глисти можуть бути причиною алергії чи атопічного дерматиту”

Насправді таке твердження не відповідає дійсності. Адже алергія має імунологічні механізми виникнення та зумовлена генетичною схильністю.

Даних, які б доводили причетність гельмінтів до виникнення алергії, просто не існує.

Причиною атопічного дерматиту є недостатність бар’єрної функції шкіри, а зовсім не гельмінти.

“Золотим стандартом обстеження є аналіз крові на антитіла до глистів — лямблій та аскарид”

Насправді таке дослідження є неінформативним. Адже антитіла — захисна відповідь організму, тож вони можуть лишатися на тривалий час після одужання.

Відповідно, їхня наявність не свідчить, що в організмі людини на момент аналізу є гельмінти.

“Медикаментозна профілактика проти глистів двічі на рік є обов’язковою”

Насправді це твердження неправдиве й навіть небезпечне. Адже ліки проти гельмінтів є дуже токсичними.

Виживання таких препаратів заради профілактики, без підтвердженої інвазії, є навіть шкідливішим, ніж самі гельмінти, — стверджує лікарка

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