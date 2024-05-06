Коли цвіте липа в Україні та коли час збирати цілющий липовий цвіт

Ароматний цілющий чай, запашний світлий мед і… хоч рідкісна і малорозповсюджена алергія на пилок — все це дарує нам липа в період її цвітіння. Коли цвіте липа в Україні та що ще цікавого корисно знати про це дерево — читай у нашому матеріалі.
Липа — дерево родини Мальвових, яке росте від північних районів Шотландії до Італії та Греції. Зустрічається липа і на американському континенті, і в Азії. Високе, інколи до 45 метрів заввишки, дерево дає густу тінь та добре почувається навіть в містах, де повітря зазвичай забруднене вихлопними газами.
Цікаво, що на прогулянці ти можеш зустріти дерево, яке “народилося не лише у 20-му, а й в19-му столітті: липові дерева живуть довго, до 300–400 років. Відомі й “бабусі-рекордсменки”, яким понад тисячу років.
Цвісти липа в Україні починає в середині червня і цвіте майже до кінця липня. Очікується, що у 2024 році липа зацвіте, як зазвичай.
Цвісти липа в Україні починає в середині червня і цвіте майже до кінця липня. Очікується, що у 2024 році липа зацвіте, як зазвичай.
Такий достатньо широкий період цвітіння пояснюється тим, що різні види лип цвітуть у свій час. Загалом в природі існує 45 видів липи, в Україні зустрічається здебільшого сім з них.
А найбільш популярними в парках та лісових посадках є дрібнолиста, великолиста (або широколиста) та європейська липа. Тож, якщо ти плануєш збирати липовий цвіт, занотуй собі цей графік.
В Україні цвіте:
Рexels
В мережі інтернет можна прочитати, що нібито липень названий за місяцем, коли саме й цвіте липа. Але насправді це не так.
Липень названий так тому, що в цей період наші предки починали драти з липи лико — кору дерева, з якого плели кошики, взуття, кухонне начиння: в липні кора найкраще відділяється від дерева. На щастя, нині потреби ранити таким чином липі вже немає, а от назва місяця збереглася.
Коли зацвітає липа, починається сезон збору її цілющого цвіту для чаїв та інгаляцій. Але варто пам’ятати: збирати липу краще на самому початку цвітіння, тоді у квітах найбільше корисної ефірної олії.
Раніше ми вже розповідали, який добрий липовий цвіт для лікування застуди, головного болю і навіть для спокійного сну. І про те, як і коли правильно збирати та сушити липовий цвіт.
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