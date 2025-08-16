Тренд на лінії від засмаги: лікарі про те, чому він збільшує ризики раку

Усе життя відпочивальники на морі (чи на городах) прагнули рівної засмаги. Заради цього навіть були ладні відвідувати нудистські пляжі, користуватися автозасмагою, аби не було білих зон. Та тепер все знову змінилося, адже популярності набули лінії від засмаги!

У соцмережах можна побачити, як жінки хизуються білими смужками над декольте. Тож саме така засмага стала трендом. Тепер ніхто не збирається її вирівнювати, щоразу змінюючи купальники на більш відкриті.

Але відпочити на морі чи бодай на городі можливість є не у всіх. І, аби не відставати від трендів, таку засмагу роблять завдяки хімічним спреям — автозасмазі зокрема. Чи є безпечним такий тренд — ділилися BBC.

Лінії від засмаги: чи безпечно їх робити

Спершу покажемо тобі, про що йдеться. Ось кілька тематичних відео.

Як згадати попередні 5-10 років, такі лінії вважалися соромом, і всі відпочивальники прагнули вирівняти засмагу. Тренди знову виявилися швидкоплинними.

Б’юті-блогери вже почали масово знімати ролики та повчати користувачів, як легко і швидко зробити лінії від засмаги. Звісно, якщо засмагати немає де, у хід йде автозасмага. Джемма Вайолет ділиться з користувачами, що наносить автозасмагу на груди, шию і зону декольте.

А потім показує результат: ті самі білі смужки в зоні декольте. Задля чітких ліній користувачі соцмереж вигадали використовувати малярний скотч.

Я почуваюся досить привабливо, образ привертає увагу, особливо контраст між темнішою шкірою та білими лініями засмаги, — каже блогерка.

Але є й небезпечна сторона тренду. Люди виходять на палюче сонце, використовують олії для швидкої засмаги і провокують опіки шкіри. Не варто забувати і про збільшення ризиків онкології. За хештегами #sunburntanlines, #sunpoisoning і #sunstroke показують наслідки: від червоної до фіолетової шкіри!

Раніше, у Вікторіанську епоху, засмага означала робітничий клас — адже це були люди, які більшість часу працювали на вулиці під палючим сонцем. Пізніше легка засмага означала, що людина може дозволити собі морський відпочинок. А ще пізніше, у 1960-1970-ті засмагу робили максимальною.

У двотисячних люди стали масово ходити в солярії. Водночас почали з’являтися перші наукові доведення про шкоду ультрафіолету. Джек Хауеллс ходив до солярію п’ять разів на тиждень по 20 хвилин. Зовсім скоро в нього діагностували меланому.

Після лікування та вирізання шкіри рак повернувся. За останні 10 років кількість випадків меланоми у Великій Британії зросла майже на третину. Це пов’язують з активним засмаганням.

Кожне обгорання на сонці підвищує ризики раку втричі.

Створює чимало проблем і дезінформація. Наприклад, про те, що SPF-креми нібито викликають рак! А ще шкодять подібні тренди, як зі смужками засмаги, адже люди навмисне обгоряють на сонці заради них.

Якщо я зараз бачу дитину чи молоду людину із сонячними опіками, я знаю, що у них підвищений ризик раку через 20 чи 30 років, — каже лікар Кейт Макканн.

Хоч чимало людей вважають, що засмага це дорого і красиво, не всі хочуть бути темненькими. Ми розповідали, як позбутися засмаги швидко.

