Здоров'я та краса

Повернути чутливість: науковці розробили протезування, яке здатне розрізняти температуру

Вікторія Мельник, журналістка сайту 18 Лютого 2024, 07:00
Нова технологія протезування
Фото: Pexels

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