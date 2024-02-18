Через повномасштабні бойові дії на нашій землі, підступні обстріли росіян цивільних міст та жорстокі бої, чимало українців отримали інвалідність внаслідок війни. Зокрема, йдеться про втрати кінцівок.

Для когось така зміна власного тіла може стати важким випробуванням, та насправді науковці всього світу вже не один рік працюють над удосконаленням наявних методів протезування і самих протезів.

Так, видання A Cell Press Journal повідомило, що науковці змогли розробити нову технологію протезування — MyoHand VariPlus, яка завдяки датчикам температури здатна відрізняти тепло та холод.

Зараз також дивляться

Нова технологія протезування

Повідомляється, що нова технологія протезування стала можливою завдяки встановленню на кінчик вказівного пальця протеза датчика температури MiniTouch.

Датчик поєднали з термодинамічним приладом і тілом людини. Коли він фіксує зміну температури, то повідомляє про це центральну нервову систему.

До цього часу тепловим відчуттям не приділяли належної уваги в подібних дослідженнях, хоча існує багато доказів їхньої важливості в повсякденні.

— Ми вважаємо, що люди з ампутованими кінцівками могли б отримати користь від відновлення температурних відчуттів, які виходять далеко за рамки визначення холодних і теплих предметів, — зазначив аспірант Федеральної політехнічної школи Лозанни (EPFL) і один з провідних авторів дослідження Джонатан Мухайм.

Хто вже випробував новий протез

Відомо, що нову технологію вже випробував 57-річний італієць, який 37 років тому пережив ампутацію руки. Він понад рік брав участь в експериментах, виконував різні завдання на чутливість.

Чоловік, на ім’я Фабріціо, успішно розрізнив воду за температурою, що була в межах від 20°C до 40°C.

Повернути чутливість: науковці розробили протезування, яке здатне розрізняти температуру / 2 Фотографії

Також він із завʼязаними очима зміг відрізнити людську руку від протеза, сортував кубики різної температури.

Самі ж розробники зазначають, що прагнуть покращити відчуття та стан людей, які пережили ампутацію, вони хочуть допомогти людям відчувати світ природно.

— Одного разу Фабріціо випадково доторкнувся до руки одного з лаборантів і вигукнув: “Ого, це ж людина”. Тож круто те, що ти можеш відчути, що торкаєшся іншої людини, — каже один з винахідників.

Далі розробники планують працювати над створенням протеза для домашнього використання.

Зараз тисячі українців потребують протезування. Як допомогти тим, хто має потребу у протезі та де в Україні відбувається протезування, ми розповідали в іншому матеріалі.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.