Щоб твої вушка завжди були чистими: як прибрати сірчану пробку

Буває таке, що часто люди помічають у себе часткову втрату слуху, закладеність вуха та свербіж у слуховому проході.
Це може бути через забиту сірчану пробку. Розв’язати проблему можна швидко і просто в домашніх умовах. Як прибрати сірчану пробку — читай у матеріалі.
Найчастіше сірчана пробка з’являється тоді, коли у вусі затримується вода.
Виглядає сірчана пробка, як маленька грудка жовтої маси, розташована на стінці біля слухового проходу.
Виглядає сірчана пробка, як маленька грудка жовтої маси, розташована на стінці біля слухового проходу.
Виділяють кілька основних симптомів:
У домашніх умовах можна самостійно вилучити сірчану пробку.
Але якщо пробка розташована дуже близько до барабанної перетинки і її необережно зачепити — можна пошкодити вухо.
Але якщо пробка розташована дуже близько до барабанної перетинки і її необережно зачепити — можна пошкодити вухо.
Після цього може порушитися або й зовсім зникнути слух. Тому іноді краще все-таки звернутися до лікаря.
Видалити з вуха сірчану пробку можна в домашніх умовах, але тільки в тих випадках, якщо:
Вдома найкраще використовувати розчин перекису водню. Він зробить сірчану пробку м’якою.
Якщо ти робиш цю процедуру дитині, то під час неї вона має уважно слухати тебе й не робити різких рухів.
Якщо ти робиш цю процедуру дитині, то під час неї вона має уважно слухати тебе й не робити різких рухів.
Головне — дотримуватися поетапної інструкції.
Якщо пробка м’яка та невелика, то через вісім годин вона витече з вуха. Після цього в тебе покращиться слух і зникне свербіж.
Перекис можна використовувати кілька днів поспіль. Але якщо сірка забиється, звернися до лікаря.
Перекис можна використовувати кілька днів поспіль. Але якщо сірка забиється, звернися до лікаря.
Якщо такої можливості немає, потрібно піти в аптеку та купити спеціальні краплі та лікарські препарати для того, щоб видалити сірчану пробку.
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