Щоб твої вушка завжди були чистими: як прибрати сірчану пробку

Буває таке, що часто люди помічають у себе часткову втрату слуху, закладеність вуха та свербіж у слуховому проході.

Це може бути через забиту сірчану пробку. Розв’язати проблему можна швидко і просто в домашніх умовах. Як прибрати сірчану пробку — читай у матеріалі.

Як прибрати сірчану пробку та які існують види:

пастоподібна пробка;

пластиліноподібна пробка;

суха, тверда пробка.

Як прибрати сірчану пробку: симптоми виникнення

Найчастіше сірчана пробка з’являється тоді, коли у вусі затримується вода.

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Виглядає сірчана пробка, як маленька грудка жовтої маси, розташована на стінці біля слухового проходу.

Виділяють кілька основних симптомів:

свербіж;

часткова втрата слуху (або закладеність);

відчуття тиску.

У домашніх умовах можна самостійно вилучити сірчану пробку.

Але якщо пробка розташована дуже близько до барабанної перетинки і її необережно зачепити — можна пошкодити вухо.

Після цього може порушитися або й зовсім зникнути слух. Тому іноді краще все-таки звернутися до лікаря.

Видалити з вуха сірчану пробку можна в домашніх умовах, але тільки в тих випадках, якщо:

у тебе усе гаразд із барабанною перетинкою;

ти точно знаєш, що це саме сірчана пробка;

у тебе не було отиту чи іншого запального захворювання;

немає цукрового діабету.

Як прибрати сірчану пробку: найкращі методи

Вдома найкраще використовувати розчин перекису водню. Він зробить сірчану пробку м’якою.

Якщо ти робиш цю процедуру дитині, то під час неї вона має уважно слухати тебе й не робити різких рухів.

Головне — дотримуватися поетапної інструкції.

Як прибрати сірчану пробку: метод з перекисом водню

насамперед лягай на бік так, щоб проблемне вухо опинилося в зоні доступу;

в нього потрібно закапати 5 крапель 3%-го розчину перекису водню;

залишайся в такому положенні до 15 хвилин;

повтори процедуру на друге вухо.

Якщо пробка м’яка та невелика, то через вісім годин вона витече з вуха. Після цього в тебе покращиться слух і зникне свербіж.

Перекис можна використовувати кілька днів поспіль. Але якщо сірка забиється, звернися до лікаря.

Якщо такої можливості немає, потрібно піти в аптеку та купити спеціальні краплі та лікарські препарати для того, щоб видалити сірчану пробку.

Як прибрати сірчану пробку: швидкий спосіб

візьми вушні палички та змочи їх теплою водою;

обітри внутрішню частину вушної раковини паличкою;

візьми ще одну паличку, тільки суху, і витри вуха начисто;

головне — не перестарайся, щоб не зачепити вушний прохід.

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