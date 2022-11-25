Чтобы твои ушки всегда были чистыми: как убрать серную пробку

Бывает такое, что часто люди замечают у себя частичную потерю слуха, заложенность уха и зуд в слуховом проходе.

Это может быль из-за серной пробки. Устранить проблему можно быстро и просто в домашних условиях. Как убрать серную пробку — читай в материале.

Как убрать серную пробку и какие существуют виды:

пастоподобная пробка;

пластилиноподобная пробка;

сухая, твердая пробка.

Как убрать серную пробку: симптомы возникновения

Чаще всего серная пробка появляется тогда, когда в ухе задерживается вода.

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Выглядит серная пробка как маленький комок желтой массы, который находится на стенке возле слухового прохода.

Выделяют несколько главных симптомов:

зуд;

частичная потеря слуха (или заложенность);

ощущения давления.

В домашних условиях можно самостоятельно достать серную пробку.

Но если пробка находится очень близко к барабанной перепонке и ее неосторожно зацепить, можно повредить ухо.

После этого может нарушиться или совсем исчезнуть слух. Поэтому иногда лучше все-таки обратиться к врачу.

Удалить из уха серную пробку можно в домашних условиях, но только в тех случаях, если:

у тебя в порядке барабанная перепонка;

ты точно знаешь, что это — именно серная пробка;

у тебя не было отита или другого воспалительного заболевания;

нет сахарного диабета.

Как убрать серную пробку: лучшие методы

Дома лучше всего использовать раствор перекиси водорода. Он сделает серную пробку мягкой.

Если делаешь эту процедуру ребенку, следи, чтобы он слушался и не делал резких движений.

Главное — следовать поэтапной инструкции.

Как убрать серную пробку: метод с перекисью водорода

в первую очередь ложись на бок таким образом, чтобы проблемное ухо оказалось в зоне доступа;

в него нужно закапать пять капель 3%-го раствора перекиси водорода;

оставайся в таком положении до 15 минут;

если нужно, повтори процедуру на второе ухо.

Если пробка мягкая и небольшая, то через восемь часов она вытечет из уха. После этого у тебя улучшится слух и уберется зуд. Перекись можно использовать несколько дней подряд.

Но если сера будет забиваться, обратись к доктору.

Если такой возможности нет, нужно пойти в аптеку и купить специальные капли и лекарственные препараты для того, чтобы удалить серную пробку.

Как убрать серную пробку: быстрый способ

возьми ушные палочки и смочи их теплой водой; оботри внутреннюю часть ушной раковины палочкой; возьми еще одну палочку, только сухую, и вытри уши начисто; главное — не перестарайся, чтобы не задеть ушной проход.

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