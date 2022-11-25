Чтобы твои ушки всегда были чистыми: как убрать серную пробку

Бывает такое, что часто люди замечают у себя частичную потерю слуха, заложенность уха и зуд в слуховом проходе.
Это может быль из-за серной пробки. Устранить проблему можно быстро и просто в домашних условиях. Как убрать серную пробку — читай в материале.
Чаще всего серная пробка появляется тогда, когда в ухе задерживается вода.
Выглядит серная пробка как маленький комок желтой массы, который находится на стенке возле слухового прохода.
Выглядит серная пробка как маленький комок желтой массы, который находится на стенке возле слухового прохода.
Выделяют несколько главных симптомов:
В домашних условиях можно самостоятельно достать серную пробку.
Но если пробка находится очень близко к барабанной перепонке и ее неосторожно зацепить, можно повредить ухо.
Но если пробка находится очень близко к барабанной перепонке и ее неосторожно зацепить, можно повредить ухо.
После этого может нарушиться или совсем исчезнуть слух. Поэтому иногда лучше все-таки обратиться к врачу.
Дома лучше всего использовать раствор перекиси водорода. Он сделает серную пробку мягкой.
Если делаешь эту процедуру ребенку, следи, чтобы он слушался и не делал резких движений.
Если делаешь эту процедуру ребенку, следи, чтобы он слушался и не делал резких движений.
Главное — следовать поэтапной инструкции.
Если пробка мягкая и небольшая, то через восемь часов она вытечет из уха. После этого у тебя улучшится слух и уберется зуд. Перекись можно использовать несколько дней подряд.
Но если сера будет забиваться, обратись к доктору.
Но если сера будет забиваться, обратись к доктору.
Если такой возможности нет, нужно пойти в аптеку и купить специальные капли и лекарственные препараты для того, чтобы удалить серную пробку.
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