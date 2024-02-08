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Мамо, заспокойся, я скоро буду вдома! Емоції захисників після обміну, які викликають ком у горлі

Владислав Круглов, журналіст Факти ICTV, військовий кореспондент Даніела Долотова, журналістка сайту 08 Лютого 2024, 21:00
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