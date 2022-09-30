Росіяни атакували Миколаївщину та Одещину дронами, ракетами і Смерчами: багато поранених, є загиблі

Російська армія випустила сім дронів-камікадзе Shahed-136 по півдню України. Постраждали Одещина та Миколаївщина.

По Миколаївській області було спрямовано п’ять дронів, ще два — по Одеській.

Над Одеською затокою вдалося збити два дрони-камікадзе силами протиповітряної оборони.

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Обстріл Миколаєва детально

Над Миколаївщиною було збито три Shahed-136. Один атакував адмінбудівлю в обласному центрі, ще один — влучив в об’єкт критичної інфраструктури в районі. Про це повідомляє Оперативне командування Південь.

Втім, Миколаїв зазнала не лише атаки дронів, але й ракетних та артилерійських обстрілів ворога.

Увечері касетний Смерч вдарив по житловому району Миколаєва. Троє людей загинули на місці, 12 поранених доправлено до лікарні, — йдеться у повідомленні ОК Південь.

Влучили у зупинку громадського транспорту, де якраз були люди, — уточнив міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич.

А вночі, за повідомленням голови ОДА Віталія Кіма, там пролунало сім вибухів, мінімум два — за межами міста.

Одна ракета потрапила у дев’ятиповерхівку, є серйозні ушкодження, під завалами люди.

Внаслідок руйнувань у будинку заблокувало одну жінку. У неї будівельними конструкціями затисло ноги, тому вибратись самостійно вона не могла. Рятувальникам ДСНС вдалось її дістати близько 3:40. Жінку передали медикам, — зазначив Олександр Сенкевич.

Наразі відомо про вісьмох поранених внаслідок обстрілу.

Фото: ДСНС

Окрім південних регіонів України, росіяни потужно вгатили і по Дніпру: знищили транспортне підприємство і вбили людину. Читай подробиці.